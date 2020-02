Este es el listado completo de todos los ganadores de los Óscar 2020

La velada de los Premios de la Academia 2020 parecían predecibles y terminaron dando varias sorpresas a los millones de seguidores que estuvieron pendientes de cada categoría. Aquí les presentamos los ganadores de cada una:

Mejor película: Parásito.



Mejor director: Bong Joon-ho, por Parásito.



Mejor actor: Joaquin Phoenix, por Joker.



Mejor actriz: Renée Zellweger, por Judy.



Mejor actor de reparto: Brad Pitt, por Había una vez... en Hollywood.



Mejor actriz de reparto: Laura Dern, por Historia de un matrimonio.



Mejor película internacional: Parásito (Corea del Sur)



Mejor película animada: Toy Story 4.



Mejor documental: American Factory.



Mejor guion original: Parásito (Bong Joon-ho, Han Jin-won).



Mejor guion adaptado: Jojo Rabbit (Taika Waititi).



Mejor banda sonora: Joker (Hildur Gudnadottir).



Mejor canción original: (I'm Gonna) Love Me Again, de Rocketman.

Mejor corto animado: Hair Love.



Mejor corto de acción: The Neighbors' Window.



Mejor corto documental: Learning to Skateboard in a Warzone (if you are a girl).



Mejor fotografía: 1917.



Mejor diseño de producción: Había una vez... en Hollywood.



Mejor vestuario: Mujercitas.



Mejores efectos especiales: 1917.



Mejor edición de sonido: Ford v Ferrari.



Mejor mezcla de sonido: 1917.

Mejor edición: Ford v Ferrari.



Mejor maquillaje y peinado: Bombshell.



