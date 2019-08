‘Todos eran mis hijos’, el drama de la posguerra que puede ver en cine

Joe y Kate Miller han vivido el sueño americano de hogar, dos hijos y un negocio próspero. No es que no tengan problemas, pero todos se superan.

Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial les deja la desaparición de uno de sus hijos, un piloto del ejército de quien no se vuelve a saber nada, más una acusación para Joe porque, al parecer, vendió al ejército estadounidense materiales defectuosos que causaron la muerte a 21 aviadores.

Joe es absuelto, pero su culpabilidad lo persigue. Kate, mientras tanto, mantiene la esperanza de que su hijo piloto esté vivo. Y, además, una figura del pasado regresa para dejar al descubierto otros hechos.



Así es la versión de la compañía británica Old Vic de 'Todos eran mis hijos', dirigida por Jeremy Herrin y protagonizada por Sally Field y Bill Pullman, de esta obra de Arthur Miller que se presenta hoy y mañana en teatros de Cine Colombia de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Manizales, Armenia, Pereira, Ibagué, Popayán y Villavicencio a las 12 m.



Esta versión ha sido aclamada por varios medios. The Times escribió: “Una ovación de pie todas las noches”, mientras The Guardian publicó: “Esta excelente producción de la obra de Miller suena tan verdadera como siempre”. En The Telegraph se leyó: “Bill Pullman y Sally Field atrapan a la audiencia por la yugular”.



Mayores informes, en cinecolombia.com.



CULTURA​@CulturaET