Premios Óscar 2021: esto es todo lo que debe saber de la ceremonia

En un año y una temporada de premios marcados por el fantasma de la pandemia del coronavirus no sorprende que este 25 de abril también sea una ceremonia sin precedentes para la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, también conocida como el Oscar.

La 93° ceremonia de entrega de los Premios Óscar 2021 será celebrada este domingo a las 7 p.m. (hora Colombia). Será transmitida en Latinoamérica por la señal de TNT (en español) y TNT (idioma original).



Una ceremonia diferente

Siendo la ceremonia más importante de la (informalmente llamada) temporada de premios, habrá muchos ojos en la gala. Según adelantaron sus productores Jesse Collins, Stacey Sher y Steven Soderbergh a Deadline, a diferencia de otros eventos de su tipo que fueron primariamente virtuales, para el Oscar 2021 se intentará que la ceremonia sea lo más presencial posible, aunque tomando todos los cuidados para el covid-19.



“Hemos tenido un montón de práctica. Esta industria estuvo a la vanguardia de crear un protocolo que permita a las personas a trabajar seguramente”, afirmó Soderbergh, quien junto a Sher produjo el ahora profético filme “Contagio” en 2011. “Es increíblemente trabajoso, increíblemente complejo en lo logístico y costoso”.



Para esto, los productores indicaron que están en continuo contacto con el Condado de Los Ángeles con el fin de respetar los protocolos para combatir el coronavirus y mantener los límites de capacidad establecidos por el estado.



“No hay una realidad en la que vamos a poner a todos en riesgo”, indicó Soderbergh. “Estamos esperando combinar la seguridad con un espectáculo que se sienta como un vistazo a lo que va a ser posible cuando la mayoría de personas están vacunadas y las pruebas rápidas sean la norma. El covid va a estar ahí, porque está en todos lados. Pero queremos ponerlo en su lugar y de alguna manera seguir adelante”.



A diferencia de años pasados cuando Dolby Theater fue el único lugar donde se realizará la ceremonia, en esta ocasión la mayoría de la gala tendrá lugar en Union Station de Los Ángeles, una estación ferroviaria en la metrópolis que permitirá a los invitados mantener distancia.

Zendaya será una de las presentadoras. Foto: AFP

Lo que no cambiaría es la falta de anfitrión en la ceremonia, una tradición que los Oscar adoptaron hace dos años. En cambio las celebridades en asistencia presentarán los premios.



Por ahora los nombres de presentadores anunciados son Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger y Zendaya.



Lo que sí cambiará respecto a otras galas de la temporada de premios es que no se permitirá el uso de Zoom para hacer discursos. En cambio, los organizadores utilizarán transmisiones por satélite para aquellos ganadores que no se puedan presentar a la gala. “Podemos controlar la imagen, el sonido, e incorporarlo en el show con menos problemas”, indicó Soderbergh.

Alfombra roja pequeña y presentaciones pregrabadas

También cambiará la alfombra roja, una tradición de décadas en la ceremonia de los Oscar. Según se explicó estas serán más pequeñas, designadas para lograr conversaciones más íntimas con los nominados.



Otra cosa que cambiará serán los espectáculos musicales en la ceremonia. Estos ya no se realizarán en vivo sino que serán pre grabados y transmitidos durante el pre-show de la gala en vez de parte de la noche.

