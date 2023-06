Solo en una Comic Con es posible ver al personaje que le hace la vida imposible al héroe de The Mandalorian y encontrarse con ese niño mimado que se robaba el show en los episodios de El chavo del 8.

Y ese es el panorama de la décima edición de la Cómic-Con Colombia, que tendrá al malvado Moff Gideon de una de las series más exitosas del nuevo universo de Star Wars, compartiendo espacio con Quico, el personaje más querido de la comedia televisiva que creó Roberto Gómez Bolaños.

El actor Giancarlo Esposito (también recordado como Gustavo Fring, en Breaking Bad y en Better Call Saul) y el mexicano Carlos Villagrán son dos de los invitados de lujo de esta convención que tendrá lugar en Corferias, desde mañana hasta el lunes festivo.

Con ellos también estará la actriz Evanna Lynch, quien hizo el papel de Luna Lovegood en las películas de Harry Potter; así como Mario Castañeda y René García –quienes hacen las voces de Gokú y Vegeta– y Juan Guzmán, quien hace lo suyo para Rick Sánchez, de la serie Rick and Morty, y también la voz de Rick Harrison de El precio de la historia.

“Nos enteramos de la gira de despedida de Villagrán y lo invitamos a Colombia. Él va a estar desde el sábado hasta el lunes en el evento, mientras que Espósito estará el lunes, quien es una de las estrellas de Hollywood más relevantes”, dice Alejandro Caballero, director de la décima edición de la Comic-Con Colombia (comicconcolombia.com).



(Puede leer: Los Transformers por fin tienen batallas dignas de su leyenda).

Facebook Twitter Linkedin

Giancarlo Esposito brilló en la serie inspirada en Star Wars, pero también fue el villano de Breaking Bad. Foto: Foto: DISNEY+

Este año se espera que vayan más de 60.000 visitantes, que disfrutarán de 25 experiencias y el Media Alley, un espacio con más de 50 creadores de contenidos de TikTok y otras redes. Asimismo, en esta edición se tienen réplicas del carro de Michael Keaton (Batman en la cinta The Flash), el auto de Scooby-Doo, experiencias de Spider-Man, House of the Dragon y Mario Bros.

“Sumados a cuatro salones de conferencias con más de 150 talleres o conferencias de contenidos relacionados con el entretenimiento (...)”. El evento va de las 10 de las mañana a las 9 de la noche (de viernes a domingo), y el lunes festivo irá hasta las 8 de la noche con cierres musicales.



(Le puede interesar: ‘Los iniciados’: la aventura cinematográfica del universo de Mario Mendoza).

Además, Alejandro Caballero recalcó que la convención ha tenido un crecimiento exponencial en su historia. “Somos la Comic-Con más grande en Latinoamérica, después de la de Brasil, que tiene cerca de 180.000 visitantes”.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

Más noticias

Maquilladora de Halle Bailey cuenta cómo fue darle vida a 'La sirenita'

‘Siempre hemos sido una banda relajada y muy decadente'

Irene Vallejo presenta la traducción al inglés de 'El infinito en un junco'