Los Premios Óscars celebrados este domingo, 12 de marzo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles transcurrieron sin mayores percances -más que la caída de un fotógrafo en la alfombra que se hizo viral- y, así mismo, sin mayores sorpresas.



‘Everything Everywhere All At Once’ se llevó la mayoría de los premios en los que estaba nominada, pues recordemos que recibió 11 nominaciones en total, incluidos Mejor actor de reparto y Mejor actriz.



Pero el momento decisivo llegaría cuando se anunciara la categoría de Mejor película, cuyo premio es otorgado a los productores.

Así las cosas, competían 10 filmes:



- ‘Sin novedad en el frente’: Malte Grunert

- ‘Avatar: el camino del agua’: James Cameron y Jon Landau

- ‘Los espíritus de la isla’: Graham Broadbent, Pete Czernin y Martin McDonagh

- ‘Elvis’: Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick y Schuyler Weiss

- ‘Everything Everywhere All At Once’: Daniel Kwan, Daniel Scheinert y Jonathan Wang

- ‘Los Fabelman’: Kristie Macosko Krieger, Steven Spielberg y Tony Kushner

- ‘Tár’: Todd Field, Alexandra Milchan y Scott Lambert

- ‘Top Gun: Maverick’: Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison y Jerry Bruckheimer

- ‘El triángulo de la tristeza’: Erik Hemmendorff y Philippe Bober

- ‘Ellas hablan’: Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Frances McDormand



Y la ganadora fue ‘Everything Everywhere All at Once’ (en español: ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’), película que arrasó con todos los premios de esta temporada.



La historia que sigue a Evelyn Wang, una mujer inmigrante que se ve envuelta en una aventura sin precedentes, que mezcla distintos universos, también logró conquistar a la Academia.

