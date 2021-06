Loki, el malvado más querido de Marvel, estrena su propia serie

Loki es la oveja negra de la familia; es el rey de las mentiras y un enemigo que ronda en esa zona gris entre la maldad y el encanto. Por eso todo el mundo lo ama, a pesar de ser definido como un villano, y el sentimiento es tan fuerte que ya tiene su propia serie.



Era imposible que no se llegara a este punto, en el que también probaron Wanda Maximoff (en WandaVision) y los protagonistas de Falcon y el soldado del invierno, ya que desde su aparición en la primera película de Thor como el hijo traicionero de Odín que luego llegó a soñar con adueñarse de la Tierra, Loki siempre tuvo el carisma para la empatía y una cierta bondad, claro, cuando le conviene.



Esos rasgos marcaron su destino y lo convirtieron en una especie de estrella de rock dentro del panorama de los superhéroes de Marvel, de esos que te decepcionan por momentos, pero que luego hacen algo en un escenario específico que lo hace robarse el aplauso y la veneración, como pasó en agosto de 2019 en la convención D23 de Disney, en la que cientos de fanáticos se dejaron llevar por la histeria absoluta cuando se reveló que el personaje tendría su propio universo en Disney Plus.

¿Qué pasó con Loki? Esa fue la pregunta que se hizo en ese mismo encuentro Kevin Feige, el productor y responsable del universo cinematográfico (y ahora televisivo) de los superhéroes de Marvel. Y la respuesta la va a responder la serie homónima, que estrena hoy su primer episodio por la plataforma de streaming Disney Plus.



Se salvó de una muerte signada en los guiones de esta saga. Los fanáticos enloquecían en los cines cuando aparecía y él siempre lograba ganárselos. Así que no se podía borrar esa historia de amor de esos millones de seguidores que siempre demostraron una lealtad inquebrantable.



Entre la traición y el engaño, Loki siguió ganando puntos y ahora se finiquita retomando un momento de Avengers: Endgame en el que el personaje roba una fuente de poder conocida como el Teseracto y viaja a una nueva realidad en la que estaría la respuesta al interrogante de Feige.

Imagen de la nueva producción en un mundo paralelo. Foto: Disney Plus

“Me encanta esta idea de que la energía caótica de Loki sea de alguna manera algo que necesitamos. Aunque, por todo tipo de razones, no sabes si puedes confiar en él. No sabes si te va a traicionar. No sabes por qué está haciendo lo que está haciendo”, le explicaba Tom Hiddleston a Entertainment Weekly.



“Si cambia de forma tan a menudo, ¿sabe siquiera quién es? ¿E incluso está interesado en comprender quién es? Debajo de todas esas máscaras, debajo del encanto y el ingenio, que es una especie de defensa de todos modos, ¿Loki tiene un yo auténtico? ¿Es lo suficientemente introspectivo o lo suficientemente valiente para descubrirlo? Creo que todas esas ideas están en la serie: la identidad, ideas sobre el autoconocimiento y las dificultades que todo eso trae”, agregó el actor británico de 40 años con una carrera en el teatro, el cine y la TV, pero que indiscutiblemente debe su fama internacional al personaje de Marvel.

Ya son diez años metido en la piel de este poderoso, y Hiddleston siente que aún necesita más tiempo (el que le dará la serie) para profundizar en la naturaleza del personaje.



“¿Es todo maldad o todo bondad? Creo que nadie es solo una de esas cosas y la serie mostrará a su protagonista en todo su esplendor y los fanáticos tendrán todo para decidir o entender quién es él”, recalcó el actor acerca de esta serie de seis episodios.

La llegada de Mobius

Con un nombre que podría relacionarse con un malvado, el actor Owen Wilson se estrena en el universo de Marvel como un personaje que podría servir como guía a esa experiencia de autodescubrimiento de Loki, que ahora está en un mundo diferente.

Owen Wilson (izquierda) es Mobius en la serie. Foto: Disney Plus

“El personaje que interpreto es Mobius M. Mobius, un detective de la AVT (Autoridad de Variación del Tiempo) que intercede por Loki para que lo ayude en una investigación. Pero trabajar con él es como una partida de ajedrez, un juego complejo para ganarse su confianza, y Loki está siempre viendo hasta dónde puede llegar con Mobius. Pero ¿quién manipula a quién?”, dijo Wilson en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO.

Tom Hiddleston es como una estrella de rock en el mundo de los superhéroes y los villanos. Foto: Disney Plus

De alguna manera es una sensación parecida para él, un actor que ha saltado de la comedia a la acción y el drama y que explora por primera vez el género de los superhéroes.



“Conocía las películas de Marvel, pero Tom (Hiddleston) me dio lo que llamábamos ‘clases de Loki’. Eran explicaciones en detalle sobre su historia en el Universo Cinematográfico de Marvel; fue algo que abrió ese mundo para mí. Trabajó conmigo en forma individual, explicándome las tradiciones y todo lo que a él le parecía importante, y mostrándome videos y esas cosas”, explicó.



Sobre el tono de la serie, Wilson comentó que “conecta con ese presentimiento de que algo malo va a ocurrir y hay una especie de sensación de ‘dónde estoy’ con la que Loki estará lidiando en este mundo en el que se encuentra. Pero también creo que cuando un personaje como él se presenta de una manera tan imponente, hay lugar para la comedia cuando se ve que le bajan un poco los humos. Creo que habrá un poco de ese tono humorístico también”.



Mobius es un tipo de saco y corbata, con un corte tradicional y la imagen de un burócrata que tiene sus secretos. “Parte del trabajo de Mobius es explicarle qué es exactamente lo que está pasando y qué es esta nueva realidad”, agrega. Una clara coincidencia con lo que vivió Wilson con Marvel.



“Cuando tuve mi primera conversación con la directora, Kate Herron, antes de leer los guiones, ella me describió el personaje y la relación entre Loki y Mobius. Me habló sobre la misión de Mobius y la manera como Loki se inserta en ella. Me sonó complicado e interesante. Y, sí, tal vez no algo que uno esperaba del mundo de los cómics, pero al mismo tiempo brindando la emoción, el entusiasmo y la sensación de aventura que uno espera de ese tipo de historias”, dijo el actor.



Para él, la acción y el buen rollo de Loki ofrecen una dinámica muy interesante en la que todos sus implicados afrontan situaciones impactantes, inesperadas y en la que, a pesar de las diferencias, “todos luchan por mantener su forma de hacer las cosas”, lo cual podría ser muy difícil de manejar para alguien que domina el engaño y ha sido peligrosamente independiente y manipulador.



