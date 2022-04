James Bond en toda su extensión, con todas sus películas y protagonistas ya hace parte del mundo del streaming. Amazon Prime Video estrena desde este 8 de abril toda la saga oficial del agente 007. Desde El Dr. No, pasando por Thunderball, En la mira de los asesinos; Skyfall y la reciente Sin tiempo para morir, la plataforma se quedó con las 25 producciones cinematográficas que se crearon a partir las novelas de Ian Flemming.

Toda una maratón para recordar Sean Connery sentando las bases para el estilo y presencia del agente con licencia para matar: además de los toques de humor y picardía que le dejó Roger Moore o ese cierto toque de caballerosidad de Pierce Brosnan y una particular esencia más humana de Timothy Dalton; a la par con la rebeldía de George Lazenby o el poderoso contraste de rudeza y fragilidad de Daniel Craig.



Puede leer: Haga este test y confirme si es un experto en películas de James Bond.

Facebook Twitter Linkedin

Sean Connery en una escena de 'Goldfinger'. Foto: Eon Productions

Una gran oportunidad para los fanáticos y conocedores de reencontrarse bajo la estela de una nueva manera de consumir contenidos de cine, al igual que para las generaciones que no conocen la historia de este personaje que cambió la historia del cine y del género de espías con sus escapes imposibles; 'sus chicas Bond', tecnología adelantada a su época y una banda sonora que siempre ha sido esencial en el éxito de la saga.

Facebook Twitter Linkedin

Roger Moore interpretó a James Bond en 7 películas. Foto: EL TIEMPO

Ademas, llama la atención el estreno de su más reciente producción: Sin tiempo para morir, cinta en la que Daniel Craig se despidió del personaje y que ofrece un inesperado giro emocional en el agente secreto.





Otro tema: La última de Bond: el adiós de Daniel Craig y un éxito de taquilla.

Facebook Twitter Linkedin

El James Bond de Daniel Craig en 'Sin tiempo para morir'. Foto:

La lista de películas

Estas son las películas que estarán en Amazon Prime Video:



-El satánico Dr. No (Dr. No)



-De Rusia con amor.



-007 contra Goldfinger.



-Operación Trueno.



-007: Sólo se vive dos veces.



-007 al servicio de su Majestad.



-Los diamantes son eternos.



-Viva y deje morir.



-El hombre del revólver de oro.



-La espía que me amó.



-Moonraker.



-Solo para tus ojos.



-Octopussy.



-En la mira de los asesinos.



-Su nombre es peligro.



-Con licencia para matar.



-GoldenEye.



-El mañana nunca muere.



-007: El mundo no es suficiente.



-007: Otro día para morir.



-Casino Royale.



- Quantum of Solace



-Skyfall.



-Spectre.



-Sin tiempo para morir.

Cabe decir que la versión de Casino Royale de 1967 y Nunca digas nunca jamas, de no hacen parte de la lista, ya que no son consideradas como filmes oficiales de lasaga al no ser desarrolladas por Eon Productions.



Cuando se supo que Amazon compró a MGM por 8.5 billones de dólares, muchos temían que se fuera a desarrollar una serie o producciones derivadas directas a la pataforma de Streaming, pero por hora la única expectativa en el horizontes:¿Quién será el próximo James Bond?

Cultura

@CulturaET