¿Qué tienen en común Woody Norman con Harvey Stephens, Heather O’Rourke y Vivien Lyra Blair? La respuesta es espeluznante y sencilla: son niños que han tenido que enfrentar una aterradora pesadilla.

Stephens fue el anticristo (en la película La profecía); O’Rourke se hizo famosa por la trilogía de The Poltergeist (tristemente falleció en 1988 a los 12 años) y Lyra Blair impactó por su papel de una niña atormentada por una entidad sobrenatural que se alimenta de su miedo en The Boogeyman. Norman se une ahora al grupo de chicos famosos en el horror con Toc Toc: el sonido del mal (Cobweb, en inglés), que llega a los cines este jueves 31 de agosto.



Peter (Woody Norman) no entiende el fenómeno que lo atormenta, pero debe afrontarlo. Foto: Foto: Lionsgate

Él interpreta a Peter, un niño que vive atormentado por un extraño sonido en la pared de su dormitorio. Lo que sería un vecino molesto o una presencia paranormal, en realidad se convierte en un intenso elemento de tensión. Obviamente, el protagonista va experimentando una transformación emocional ante esa tenebrosa experiencia.



Su ambiente familiar tampoco ayuda, ya que sus padres parecen cumplir con ese principio básico en el cine de horror que involucra a otros protagonistas más: el de no creer nada o no actuar a tiempo. En el caso de Carol y Mark (sus padres en la ficción), la relación es muy compleja, casi extraña.

Su falta de iniciativa para solucionar o entender lo que sufre su hijo solo detona más conflictos e intrigas.



La cinta podría ser un cuento de hadas retorcido, una historia que se alimenta de los ingredientes más comunes del terror psicológico que no teme llevar contra las cuerdas la fragilidad o naturaleza infantil; que usa los sobresaltos y una atmósfera hogareña asfixiante y que en realidad es capaz de dar unos cuantos giros inesperados, aunque queda claro que no busca descubrir nada o crear algo muy innovador. Pero eso no es malo; al contrario, Toc Toc: el sonido del mal y su director, el francés Samuel Bodin –que se hizo famoso por la serie de horror Marianne para Netflix– juegan con todos esos tópicos y consiguen una experiencia incómoda y hasta entretenida.

'Toc Toc: el sonido del mal' tiene una estética oscura, tensa y opresiva. Foto: Foto: Lionsgate

Las pesadillas y algunos momentos que recuerdan a las sensaciones vividas en filmes como El aro dan paso a tributos a monstruos del más allá y también de carne y hueso, que se enfrentan a un Peter tiene que decidir si va a quitarse el traje de víctima.

Aquí no cabe ese dicho de que las paredes hablan (o hasta oyen) –como una advertencia para tener prudencia y no revelar secretos–, en realidad en el contexto del filme parece que esas paredes gruñen y lo que encierran puede llevar al protagonista a la demencia. “Esta película es como una canción infantil disonante y tambaleante. Como una broma de Halloween que salió mal, llena de color y amenaza (...). Es retorcida, con una sorpresa malévola en el medio. Un pastel de cumpleaños envenenado”, recordaba su director en una entrevista. También es una historia en la que Peter no se traga la idea de que todo está en su imaginación.



Los padres del protagonista hacen parte del conflicto que explora la cinta. Foto: Foto: Lionsgate

“Vivo en Inglaterra, donde hay muchos pájaros citadinos, palomas, así como árboles que crepitan (o crujen), y eso se queda en tu cabeza cuando el calor se va. Y en la noche todo eso parece como si fueran monstruos, demonios y cosas de esas, e incluso pienso que en la mente de todos cuando escuchan ruidos en la noche es la sensación más terrible que uno puede experimentar”, dice el protagonista, Woody Norman, que enlaza su cotidianidad y sus temores propios con su aventura frente a las cámaras.

El joven no es ajeno al horror, trabajó en la cinta Drácula: mar de sangre (que se encuentra en las salas de cine del país), pero es indiscutible que en Toc Toc: el sonido del mal consigue explorar a ese tipo de chico que tiene que tomar fuerzas de donde no las tiene para enfrentar los terribles sucesos que lo afectan. Realmente, él ya es una estrella del horror.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1