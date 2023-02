"Titanic" se estrenó por primera vez en diciembre de 1997 y ocupó el puesto número uno en la taquilla durante 15 fines de semana consecutivos. 25 años después, la cinta regresa a las salas de cine en gran parte del mundo, incluyendo Colombia.

Si bien hoy en día la mayoría de las películas obtienen sus mayores ganancias el fin de semana de estreno, "Titanic" alcanzó su punto máximo en su octavo fin de semana: el Día de San Valentín, celebrado cada 14 de febrero.



La épica historia de amor se relanzó en el mundo antes del fin de semana del Día de San Valentín de este 2023, donde espera aumentar su recaudación mundial de 2.200 millones de dólares.Cine Colombia informó hace unos días que desde el pasado 9 de febrero está en cartelera en algunas de sus salas de cine nacionales. Es una versión remasterizada en 3D HDR y alta velocidad de cuadro.

"Estilo que 100 millones de nuestra taquilla se deben al atractivo de Leonardo DiCaprio para adolescentes de 14 años", bromeó hace unos días Cameron.



"Titanic" es por ahora la tercera película más taquillera de la historia, detrás del film de superhéroes "Avengers: Endgame" y de la número uno, "Avatar", otra cinta de Cameron.



Pero se espera que pronto sea superada por "Avatar: el camino del agua", el nuevo éxito del canadiense, que ya recaudó 2.180 millones de dólares y sigue atrayendo multitudes a los cines.



Colectivamente, estos tres gigantes de la taquilla de Cameron han cosechado 7.250 millones de dólares, aproximadamente el PIB de Bermudas.



Además de volver extraordinariamente rico a su director, "Titanic", de tres horas de duración, ha dejado otro legado importante, aunque controvertido.



"Antes de 'Titanic' se creía que una película larga no podía ganar dinero", dijo Cameron. Pero "Avatar" dura 162 minutos y su secuela, 192 minutos. "Y le está yendo muy bien", apuntó.

Cameron admite que Jack podría haber sobrevivido

James Cameron, que dirigió tres de las cuatro películas más taquilleras de todos los tiempos, se arrepiente de poco. Pero si pudiera rehacer "Titanic", el film que comenzó su racha récord hace 25 años y que vuelve a exhibirse desde el pasado viernes, hay algo que cambiaría.



En medio del regreso a la gran pantalla de esta superproducción, ahora en edición aniversario, el cineasta canadiense confesó que habría concebido la trama de otra manera si hubiese podido prever la indignación de los fans, molestos por la trágica muerte del héroe, Jack, al final de la película.



"Con lo que sé ahora, habría hecho la balsa más pequeña, ¡para que no hubiera duda!", aseguró entre risas en una conferencia de prensa con motivo del aniversario del film.



Es tal la popularidad de la película que sigue habiendo debates sobre el destino del personaje principal, interpretado por Leonardo DiCaprio.



Los fanáticos insisten en que Jack podría haber sobrevivido a las heladas aguas del Atlántico Norte después de que el transatlántico se hundiera. Todo lo que tenía que hacer era subirse a la balsa improvisada para salvar a su amada, Rose, encarnada por Kate Winslet.



En cambio, decide que la puerta en la que flota Rose no es lo suficientemente grande para dos, y se sacrifica para que ella sobreviva.



La polémica en torno a la muerte de Jack es solo un ejemplo de cómo la historia del Titanic "parece no tener fin para el público", dijo Cameron.



"Ha habido tragedias mucho mayores desde el Titanic" y su hundimiento causado por la colisión con un iceberg en 1912, agregó, mencionando las dos guerras mundiales que marcaron el siglo XX. "Pero el Titanic tiene este tipo de calidad duradera, casi mítica y romántica".



"Yo creo que tiene que ver con el amor, el sacrificio y la muerte", añadió el director, al señalar "a los hombres que no subían a los botes salvavidas para salvar a las mujeres y a los niños".



JULIÁN ESPINOSA*

Con información de AFP