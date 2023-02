Es un clásico del cine de desastres, pero sobretodo es una historia de amor entre Jack y Rose que se gestaba en el barco más grande del mundo y con una incuestionable química de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet.

Tras el éxito de taquilla atronador y una proyección del filme en una versión remasterizada, la actriz recordó en una entrevista el significado de esta aventura descomunal que la llevó a convertirse en una estrella en todo el mundo y que le valió a su director James Cameron el título de gran maestro de la taquilla. "El rey del mundo", como él mismo lo dijo, emulando una frase de DiCaprio en el filme.

¿Qué significó para usted su personaje en Titanic?

Fue un increíble honor para mi hacer parte de la película, actuar en Estados Unidos, la historia y el personaje fue emocionante. Todas las demás cosas, como el hecho de que iba a cambiar mi vida para siempre ni siquiera paso por mi mente.



¿Que aprendió sobre usted misma mientras grababa Titanic?

En Titanic aprendí que era una mujer con gran fortaleza física y mental, que estaba de pie hasta la última escena, tenía mucha fuerza e ímpetu, mientras que Leonardo se quejaba. Yo me siento muy orgullosa del trabajo que hice porque tenía 21 años y Leonardo DiCaprio tenía 22 años cuando hicimos la película. Cuando digo que tenia 21 años, que es la edad actual de mi hija, la gente no lo puede creer. Pero por supuesto en ese momento yo me sentía mucho más grande de lo que era, quizás porque trabajaba desde los 17 años. Dejé la escuela a los 16 años y era muy determinada e independiente. Yo creo que tener esa ética de trabajo tan clara me ayudó mucho, porque siempre esperé que me pidieran trabajar muy fuerte. No hubo nada en el proceso que me impactara o me atemorizara, yo sabía cómo iba a ser y estaba muy emocionada.

Una de las escenas más famosas de la película de 1997 'Titanic' es en la que Rose (Kate Winslet) y Jack (Leonardo DiCaprio) se abrazan en la proa del barco y se besan. Foto: 20th Century Fox - Paramount Pictures

¿Cómo fue compartir con el equipo y cuáles fueron los desafíos en la filmación?

Teníamos un equipo británico liderado por Simon Crane que se especializaba en escenas de peligro, yo no tenía mucha experiencia en eso, pero había trabajado con él en Hamlet, siempre sentí que estaba cuidándonos. Tenía una actriz que me doblaba en ciertas escenas, pero también muchas cosas las teníamos que hacer nosotros mismos. Sí hubo momentos difíciles en la grabación fueron muchas escenas en el agua con ángulos de cámara distintos y el equipo estaba siempre flotando.



La actriz que personificó a Rose en la película de James Cameron, ‘Titanic’, mantiene una gran amistad con Leonardo DiCaprio. Foto: Daniel Deme / EFE

¿Qué le demostró la película que era capaz de lograr y cómo fue su relación con James Cameron?

Aprendí lo sorprendente que es el cuerpo y las cosas increíbles que puede lograr.

¿Qué significa Titanic para usted ahora?

Hoy en día la película significa para mi una amistad de toda la vida con Leonardo, porque uno nunca sabe si se va a hacer amigo de las personas con las que trabaja en una película y normalmente uno mantiene algún tipo de contacto, pero no necesariamente te conviertes en parte de la vida de alguien más. Pero con Leonardo tenemos esa gran amistad, que valoro mucho.

