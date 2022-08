Tim Burton, el reconocido cineasta que ha llevado a la pantalla grande historias lúgubres, pero también fantásticas, le dará un otro rumbo a la familia de 'Los locos Addams'. En esta oportunidad la trama girará en torno a Merlina, la hija mayor y quien tendrá que sortear nuevas experiencias con su cambio de escuela.



Netflix anunció que la serie ya se encuentra disponible en su plataforma. También dio a conocer que la narrativa se centra en las experiencias de 'Merlina Addams', que aún no domina del todo sus poderes psíquicos y llegará a la 'Academia Nevermor', en compañía de sus padres, para librar diferentes situaciones complejas.



(Lea: Catherine Zeta- Jones será Morticia Addams en nueva serie de Netflix)

Para ella no va a ser fácil adaptarse, pero gracias a sus habilidades podrá "frustrar una monstruosa ola de asesinatos que aterroriza a la ciudad".



En el adelanto que fue presentado por la plataforma de 'streaming' se puede ver que Merlina llega a su nueva escuela y no es bien recibida por su particular apariencia. Pero más adelante se da cuenta de que la decisión de sus padres para que estudie en la 'Academia Nevermor' permitirá que desarrolle sus habilidades.



(Le sugerimos: 'Los Juegos del Hambre': este es el primer vistazo de su precuela)

Merlina Addams llegará a la 'Academia Nevermor', donde tendrá diferentes aventuras y podrá potenciar sus habilidades paranormales. Foto: Netflix Tim Burton fue el encargado de plasmar una nueva historia para Merlina y su familia: 'Los locos Addams'. Foto: Netflix

Además, la joven se verá involucrada en toda una aventura para resolver un misterio paranormal que involucró a sus padres hace 25 años, mientras atraviesa complicadas relaciones en su nueva academia.



Ese es el giro que Burton plantea para la tradicional historia de 'Los locos Addams' que en el pasado fue retratada como una cómica familia de monstruos que tienen inusuales momentos con los humanos. En el pasado, el cineasta ya ha contado historias que combinan elementos oscuros con la fantasía y en esta entrega ha adelantado que podría pasar lo mismo.



(Otro: Bob Odenkirk: historia del actor quebrado que se coronó con ‘Better Call Saul’)



Esa habría sido la aspiración del creador de 'El extraño mundo de Jack' y director del 'El joven manos de tijeras' que en su momento pudo haber dirigido la producción de 'Los locos Addams' de 1991, pero que con el cruce de producciones tuvo que abandonar su aspiración.



No obstante, el cineasta se unió con Netflix para poder llevar a la pantalla pequeña su visión sobre Merlina Addams, la niña de las pesadillas y el asesinato, una versión de este personaje.



(Siga leyendo: El desbordado y apasionado universo de Nicolas Cage)



Merlina será interpretada por la joven actriz Jenna Ortega, su madre Morticia Addams será encarnada por Catherine Zeta-Jones y en el papel del padre Gomez Addams estará el actor puertorriqueño Luis Guzmán.

EL TIEMPO