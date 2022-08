La cuarta película en solitario de Thor ya tiene fecha de estreno en la plataforma de 'streaming' Disney Plus. "Thor: Amor y trueno" se estrenó el 7 de julio y tuvo una buena acogida en taquilla, destronando incluso a 'Minions 2'.



El filme dirigido por Taika Waititi cuenta qué pasa con el dios del trueno luego de la pelea contra Thanos, cómo recupera su estado atlético y su reencuentro con su exnovia, Jane Foster, interpretada por Natalie Portman.



'Thor: amor y trueno' el más reciente estreno de Studios Marvel Foto: Youtube: Marvel Entertainment

La película llegará a la plataforma el próximo 8 de septiembre, dos meses después de su estreno en cines. Ese día también lanzarán un nuevo especial de "Marvel Studios' Assembled", que dará cuenta de cómo se llevó a cabo.



Entre las novedades que tuvo esta película de la Casa de las Ideas fue el uso del motor gráfico de Unreal Engine para proyectar efectos especiales al tiempo que se grababan las escenas, al igual que en 'The Mandalorian'.



Esta novedosa técnica permite sincronizar las cámaras físicas con las cámaras en el motor gráfico. Alrededor de los actores hay paredes led sobre las que se proyectan complejos escenarios diseñado en 3D, dando la ilusión de que se trata de un escenario físico real sin tener que gastar en locaciones o tener que grabar con pantalla verde o azul que prolongue los tiempos de producción.



Otros estrenos que llegan a Disney Plus

Ese jueves llegarán a la plataforma otras producciones sobre las que hay gran expectativa. Estos son algunos de los estrenos programados para el 8 de septiembre:



- Cars on the road

- Obi-Wan Kenobi: A Jedi's Return

- Pinocho

- Tierra incógnita

- Frozen: sing-along

- Frozen 2: sing-along

- Welcome to the club (un nuevo corto de Los Simpsons).