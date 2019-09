Conozca la serie que hizo de las lágrimas un éxito televisivo mundial

La trama alrededor de una familia que se contó en diferentes etapas de tiempo se ha convertido en una pieza de culto en el panorama televisivo internacional, jugando con el melodrama clásico y la lágrima emotiva, en un contexto en el que el poder parece tenerlo más la acción o la ciencia ficción.



Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) y sus trillizos Kate (Chrissy Metz), Randall (Sterling K. Brown) y Kevin (Justin Hartley), cuentan sus vidas en diferentes ciclos temporales y con episodios específicos que apuntaban a explicar esos ciclos de vida y de final de cada miembro de la familia, exponiendo a su vez sus batallas personales, sus derrotas y sus redenciones. 'This is Us' llega en su cuarta temporada, que acaba de estrenarse los martes (a las 8 p.m. por el canal Fox Premium Series).



Esta nueva etapa de la producción tiene el reto de afianzar esa receta de ternura y espíritu lacrimógeno en cantidades equilibradas, tras una temporada anterior en la que el melodrama llegó a ser intenso y la fórmula tuvo momentos empalagosos.

“Comete errores, pero calienta los corazones”, dijo en su momento Ben Travers de Indiewire, al hablar de la etapa anterior de la producción.



"Los actores están implicados profundamente y son buenos (…) la base está sólidamente arraigada a la tradición de los dramas intensos, fue el comentario que hizo en el estreno de la primera temporada Daniel D'Addario, en la revista Time, un principio al que la serie ha sido fiel hasta ahora.



El retrato familiar tiene un alcance sublime, pero afronta otro reto: encaminarse a un posible un final a mediano plazo que, podría, conectar toda la narración temporal entre el pasado y el presente, en un trama que podría extenderse dos temporadas más.



Mientras tanto, la cuarta promete explorar de nuevo las relaciones de sus protagonistas, suena obvio, pero en el caso de 'This is Us', es un ejercicio que ha funcionado a la perfección al ser muy controlado y sorpresivo.



Sus fanáticos incondicionales verán un viaje al pasado para explorar el inicio del amor entre Jack y Rebecca, la cereza de un pastel que ha a punta de lágrima y sonrisa tuvo en los reciente premios Emmy ocho nominaciones.



