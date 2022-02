La actriz Thelma Fardin informó este martes que se anuló el juicio contra Juan Darthés que entraba en su etapa final en el país vecino.



“Un tribunal superior de Brasil decidió volver a cero porque no hay jurisdicción”, explicó en un video que publicó en Instagram.



Así lo decidió hoy el tribunal en el juicio que se lleva a cabo en contra del actor por un presunto abuso sexual contra Fardin. El atropello habría sucedido durante una gira teatral en Nicaragua, por lo que se resolvió que la causa “vuelva a fojas cero”, luego de haber declarado varios testigos y estar el debate en su parte final.

Con sorpresa ante la decisión del tribunal con el proceso tan avanzado, expresó Fardin: “Sabíamos que nos íbamos a encontrar con piedras en el camino, pero no así de raras”.



Además, cuestionó: “Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que sobre un juicio que ya estaba iniciado y en su etapa final... evidentemente no quieren que se juzgue”.



​​“Si en un juicio como el mío, donde colaboraron tres ministerios públicos fiscales de tres países diferentes, cooperación internacional, movimiento de mujeres, un sinfín de herramientas para tratar de llegar a la Justicia, que es a donde nos piden que vayamos, y la Justicia dice esta barbaridad. Es una aberración. Si en un caso como el mío pasa esto, ¿qué queda para el resto de las mujeres que deciden ir a la Justicia?”, manifestó la actriz.



“Es tan contundente que lo único que quieren es evitar la Justicia. Pero a nosotras nos piden que vayamos a la Justicia. Fuimos y estamos en la Justicia y esto es lo que están diciendo, esta bestialidad: que todo lo hecho hasta acá no sirve para nada”, reafirmó Fardin.



Tras conocer la decisión del tribunal y expresar su enojo, Fardin se mostró dispuesta a intentar lo que sea posible para que el juicio se reanude. “Este no es el final. Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia federal, iremos a la Justicia local. Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen. No se termina acá. Estoy cansada, pero no estoy vencida”.

El actor Juan Darthés interpretó a Leandro, el papá de 'Patito' y fue denunciado por Thelma de haberla violado. Foto: 1. Twitter darthesjuan1 2. eltrecetv.com.ar

Por su parte, el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, aseguró en el canal 'América TV': ”Creo que esto también perjudica a Darthés, perjudica a todos. Alguna de las partes puede apelar y debe resolver el Tribunal Superior, la Cámara de San Pablo, que se toma su tiempo”, indicó.



Burlando detalló que el juez que tenía este tema “no puede tocar un solo papel hasta que decida la justicia, porque fue declarado incompetente por el juez superior y destacó que el juicio debería volver a empezar”.



El juicio contra el actor Juan Darthés por abuso sexual contra Thelma Fardin, que se llevaba a cabo en Brasil, se inició el 30 de noviembre pasado y se reanudó el jueves 27 de enero luego de la postergación de las rondas de declaración de los testigos, el 1 de diciembre.



Participaron tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua y once testigos que declararon remotamente ante el juez Ali Mazloum. Entre ellos, las actrices Calu 'Dignity' Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron a Darthés por acoso y abuso sexual, respectivamente.

Tras la reanudación del juicio, Thelma Fardin había expresado: “El proceso sigue avanzando. Lamentablemente, no tiene los tiempos que desearían mi cuerpo y mi alma, como tantas otras, que no dan más. Pero a diferencia de muchos casos tengo el privilegio de ser oída en sede judicial y así también mis testigos. (...) Aunque intentaron embarrar la cancha, seguimos firmes sentando un precedente histórico”.



La actriz junto al colectivo Actrices Argentinas denunció el 11 de diciembre de 2018 a Darthés por abuso sexual ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45, durante una gira de la tira 'Patito Feo'.



Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés-, nació en Brasil, país adonde se trasladó en 2019 para evitar ser detenido por el pedido de captura distribuido por Interpol. Es por eso que el juicio se sustancia en Brasil, y es un hecho inédito que un Ministerio Público de ese país eleve como propia una acusación de Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

No se aguanta más. Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes. Cómo se puede pedir justicia así? Cómo se puede esperar algo de la supuesta justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo. @actrices_arg https://t.co/XSxotbyY5u — Anita Co (@anitacoarg) February 9, 2022

Las primeras reacciones: 'No se aguanta más'

La actriz Anita Co, quien también denunció a Juan Darthés, fue una de las primeras en manifestarse luego de que se conociera la noticia de la anulación del juicio en Brasil.



“No se aguanta más. ¡Rompamos todo! El sistema judicial es un chiste, una burla. Acá y en todas partes. ¿Cómo se puede pedir justicia así? ¿Cómo se puede esperar algo de la supuesta Justicia? Debería llamarse de otro modo. Asco, por ejemplo”, escribió en Twitter.

La Nación / Argentina (GDA).