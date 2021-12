Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce, la casa de su infancia de Kaer Morhen. Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.

Geralt de Rivia, un brujo mutante cazador de monstruos, gravita inexorablemente hacia su destino en un mundo donde los humanos suelen ser peores que las bestias. Los nuevos episodios de la exitosa serie de Netflix The Witcher están disponibles en la plataforma desde el 17 de diciembre, dos años después del lanzamiento de la primera tanda de capítulos. La serie, basada en la saga literaria de Andrzej Sapkowski, está protagonizada por Henry Cavill, actor que da vida al poderoso brujo Geralt de Rivia.

¿Cuándo comenzó a jugar por primera vez los videojuegos de The Witcher?



Primero jugué a The Witcher 2: Assassins of Kings. Leí algunas buenas críticas, pero no me atrapó. Pero cuando salió The Witcher 3: Wild Hunt, me quedé atrapado. La construcción del mundo y los gráficos siguen en pie hoy. El detalle es extraordinario; los personajes, la narración. Curiosamente, no hace mucho, lo jugué de nuevo. Me tomó tres intentos superar a los ghouls al principio. Mi gusto por los videojuegos es parte de lo que hace que este papel sea tan especial para mí. Interpretar a un personaje de este mundo, que es una gran parte de un pasatiempo que amo, lo hace más personal.



Usted ‘activó’ el papel antes de que quedara seleccionado para interpretar a Geralt porque es un gran fan de la franquicia, ¿verdad?



Sí. Me encantan los videjuegos y los libros, definitivamente soy un fanático. Cuando era niño, mi padre me leía y me metió en los géneros de fantasía y ciencia ficción. Cuando tengo tiempo libre, ese tipo de libros siguen siendo los que más me gusta leer. Cuando me enteré de que se iba a hacer una serie, llamé a mi equipo y dije: “Aprovechemos esto antes de que alguien más coja la oportunidad”. Pero, en ese momento, Netflix ni siquiera tenía un showrunner adjunto. Cuando llamaron a Lauren S. Hissrich (showrunner de la serie), seguimos intentándolo y me reuní con ella. Y luego, en realidad, no me dio el papel al principio. Pasaron por un proceso de casting completo, luego volvieron a mí y terminó funcionando a mi favor. Así que pasé de sentirme desconsolado a sentirme bastante bien al respecto. Ahora trato de hacer todo lo posible para representar a Geralt de la mejor manera posible.



¿Cuál fue su reacción ante el gran éxito de la primera temporada?



Estaba mirando todas las reacciones y los memes, que me parecieron divertidísimos. Paso mucho tiempo escabulléndome por Reddit y leyendo todos los foros, porque este es un programa hecho para la audiencia. Creo que es muy importante escuchar a la audiencia. Para nosotros, poder hacer una segunda temporada es muy emocionante y muy valioso. Me alegro de que todo lo que estamos haciendo sea entretenido.



En esta temporada vemos a Geralt viajar a su casa, Kaer Morhen, ¿puede hablar de ese viaje?



Kaer Morhen es una fortaleza de montaña en ruinas que fue saqueada hace unos setenta años, y es el hogar de los brujos restantes, y es el lugar donde Geralt va para recuperarse. Lleva a Ciri allí para protegerla, porque es el lugar más seguro que conoce. Pero es un desafío llevar a una niña a un entorno potencialmente peligroso.

En Kaer Morhen aparecen algunos compañeros brujos…



La relación entre Geralt y los otros brujos era algo que me importaba mucho. Los brujos venimos de diferentes lados. Tenemos nuestras opiniones diferentes, nuestro modus operandi es diferente, y no necesariamente todos estamos de acuerdo. Pero somos un grupo muy unido. Este es un grupo de personas cada vez más pequeño, pero eso les da este sentimiento compartido de dolor y pérdida. El mundo está cambiando y se están volviendo cada vez más obsoletos, lo que también les da un mayor sentido de parentesco.

Ahora que Geralt encontró a Ciri, ¿qué tipo de relación tienen y cómo se desarrolla?



Quería que Geralt fuera más cálido. Si no es una figura paterna; definitivamente, una figura de hermano mayor. Pero también es duro; no va a ser muy suave. Ha vivido una vida muy dura y Ciri también está a punto de afrontar una vida muy dura. Ella ya no es una princesa. Para mí era importante que Geralt tuviera sentido del humor y al mismo tiempo fuera duro, intelectual y sabio. Así que traté de apoyarme en eso tanto como fuera posible cuando se trataba de la relación con Ciri. A lo largo de la temporada, creo que su relación cambia a medida que ella aprende que puede confiar en él. Al principio duda mucho en abrirse porque tiene sus propios secretos. Los crecientes poderes de Ciri son definitivamente una gran preocupación para Geralt. No sabe cuáles son, no los ha encontrado antes, y eso es un problema. Necesita saber qué es ella para poder protegerla.



¿Cómo ha cambiado emocionalmente a Geralt la pérdida de Yennefer esta temporada?



La pérdida de Yennefer es un gran golpe para Geralt, y es algo que él guarda. Pero también es un hombre de acción, un hombre sabio, por lo que su enfoque es Ciri. Tiene que empujar su dolor hacia abajo y hacia un lado, porque ya no se trata de eso. Ha perdido a mucha gente. Ha perdido a los hermanos Witcher y Yen es un centro emocional para él, pero tiene un trabajo que hacer.



Kim Bodnia se une a la familia Witcher esta temporada como Vesemir, el brujo superviviente más viejo y líder de Kaer Morhen, ¿cuál fue su experiencia filmando juntos?



Vesemir es el tutor, maestro y una especie de figura paterna de Geralt. Crió a Geralt de un niño humano a un brujo adulto, por lo que existe una relación sólida y amorosa entre los dos. Kim Bodnia y yo trabajamos mucho entre nosotros para tratar de crear un vínculo entre nuestros dos personajes, una dinámica que fue genuinamente cariñosa y no tan simple, no tan básica. Queríamos que fuera sensible, porque creo que los hombres de verdad son muy sensibles. Por eso queríamos asegurarnos de que la sensibilidad fuera un elemento central en su relación y que no estuviera demasiado impulsada por conflictos.

Geralt está con nueva armadura esta temporada, tengo entendido que usted participó en su diseño…



La armadura ha evolucionado. Geralt tuvo que encontrar una nueva armadura, pero no había tenido la oportunidad de detenerse en ningún lado para comprar armaduras o fabricarlas, así que profundizó en las mazmorras de Kaer Morhen y encontró algo muy antiguo y de una época diferente, pero aún útil. Es una nueva apariencia y el rediseño me ha facilitado mucho moverme y luchar. Ayudé a diseñarla con nuestra maravillosa diseñadora de vestuario, Lucinda Wright, y trabajamos mucho en ello en un espacio de tiempo bastante corto. Pero estoy muy contento con el resultado final.



Por la pandemia del covid-19, toda la temporada fue filmada en varios lugares de todo Reino Unido, ¿cómo fue esa experiencia?



Rodar en exteriores es siempre un placer. Nuestro diseñador de producción, Andrew Laws, hace un trabajo increíble y verdaderamente impecable, y eso realmente me ayuda a inspirarme emocionalmente en los entornos. Mi lugar favorito este año fue el Distrito de los Lagos. Eso fue hermoso, parecía algo salido del Señor de los anillos. Estar en ese entorno, a caballo, disfrazado e interactuar con los otros personajes fue emocionante. Me encantó.



