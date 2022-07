El cantante y productor canadiense The Weeknd creó una casa embrujada basada en su disco de estudio "After Hours" para las noches de Halloween de los parques temáticos de Universal en EE.UU., informó este martes el complejo de entretenimiento.



(También le puede interesar: The Weeknd anuncia nuevo disco: ¿Será el heredero de Michael Jackson?).

La atracción, llamada 'The Weeknd: After Hours Nightmare', abrirá sus puertas el próximo 2 de septiembre en Universal Orlando Resort, en el centro de Florida, y luego el 8 de septiembre en Universal Studio Hollywood, en California. En ambos casos, las entradas ya están a la venta.



Universal Studios señaló que la casa embrujada tiene como inspiración el cuarto álbum de estudio del canadiense, publicado en 2020 y del que se desprenden sencillos como 'Blinding Lights', 'Too Late', 'Heartless' y 'In Your Eyes'.



(Tal vez sea de su interés: 'Blinding Lights' la nueva mejor canción del mundo, según Billboard).

"El oscuro trasfondo detrás de la enigmática personalidad de The Weeknd impregnará las nuevas casas embrujadas de Halloween Horror Nights en ambas costas", señalaron los responsables de Halloween Horror Nights.



Las veladas Halloween Horror Nights se desarrollarán solo en determinadas noches hasta el próximo 31 de octubre en los parques temáticos de Universal en Florida y California.

EFE.