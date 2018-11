Se despide la estrella principal de ‘The Walking Dead’

Para nadie es un secreto que la serie ‘The Walking Dead’ anda de muerte lenta, de capa caída y, que aunque ha explorado diferentes caminos argumentales para alcanzar el brillo de otras épocas, en este momento solo hay unos cuantos destellos que pueden llamar la atención.



Precisamente, uno de esos elementos luminosos es la salida y muerte (hasta ahora) de su protagonista principal: Andrew Lincoln, quien interpreta a Rick Grimes.

El líder indiscutible de la serie, y quien ha sobrevivido a los diferentes ciclos de la producción, adujo razones familiares (compartir más con su familia real que vive en Londres) para esa decisión radical, preparando a sus fanáticos para la despedida en esta, la novena temporada.



“Tengo dos niños pequeños y vivo en un país diferente, y a medida que ellos crecen se vuelven más difíciles de transportar”, explicó Andrew Lincoln. “Era así de simple. Era hora de volver a casa”, agregó en una entrevista.



Los que siguen fielmente ‘The Walking Dead’ saben que ese momento está cerca. En el episodio de la semana pasada, Grimes quedaba gravemente herido tras caer de su caballo al tratar de evitar el paso de una horda de caminantes hacia un puente que de alguna manera simboliza una idea de optimismo y trabajo en equipo, en un conflictivo tejido social.



El capítulo culminó con el protagonista herido, mientras los muertos vivientes se acercaban rápidamente.



No se necesita ser el profeta Nostradamus para augurar que posiblemente, el episodio que se emitirá este domingo tendrá una muerte épica, cargada de emotividad y que podría recalcar ese sentido de sacrificio que siempre mostró en la serie.

Asumiendo riesgos

¿Es este el empujón argumental que la serie necesita para tomar un nuevo aire y seducir a los que han saltado del barco del fanatismo al sentir un bajón dentro de la narrativa?



No es fácil responder eso, pero lo cierto es que al revelarse antes del estreno la salida de Lincoln de la serie, se perdió una oportunidad muy grande de ofrecer una sorpresa monumental a la audiencia que, por cierto, clama por algo así en este momento de la serie. Claro, es posible que el cierre del ciclo de la estrella del programa reactive otras tramas y a otros personajes que parecían haber quedado estancados en el círculo vicioso en que se convirtió el conflicto entre las diferentes comunidades que se formaron después del ‘apocalipsis zombi’.



“Hay algo bonito en el ADN original de la serie, y eso es un cambio”, reflexionó Andrew Lincoln en una entrevista a la revista ‘Entertainment Weekly’. “Seguirá siendo genial”, auguró el actor de 45 años. “Es hermoso ver a mis queridos amigos, que son actores increíbles, que hacen cosas extraordinarias y la convierten en una nueva serie. Eso es enormemente gratificante”, agregó con optimismo.



En una entrevista reciente dada a este diario, la responsable de la ruta argumental de la serie, Angela Kang, prometía un acelerador en el ritmo de la temporada (que hasta ahora ha apostado por un drama insistente en la convivencia y la tolerancia).



“Creo que realmente vamos a acelerar el ritmo. Así que cosas que la gente cree que van a suceder más tarde se revelarán muy rápido. Hay muchos giros en toda la trama y la temporada”, dijo.



“Uno de los aspectos más importantes de ‘The Walking Dead’ es que la vida es corta, y bajo esa perspectiva es que se define el tipo de persona que se ve frente a las cámaras”, recordó.



Desde las 8:30 p. m. de este domingo (por el canal Fox Premium), el reto se duplica para esta producción que quiere recuperar audiencia, ya que antes gozó de la adoración incondicional de millones de fanáticos.

¿Quién toma la batuta?

No será fácil reemplazar a un carismático guía como Rick Grimes –quien también representó la imagen de la conciencia dentro del caos que inunda todo el contexto de la historia–. “Siento que los guiones y las historias y los episodios son los mejores de los últimos ocho años (…) pero tienen el corazón y la sensación de sus orígenes”, insistió.



Lincoln tuvo tiempo para despedirse del ámbito periodístico que siguió cada etapa de su personaje, a través de una carta en la que agradece el aguante por los nueve años de angustia, un poco más de un centenar de episodios y muchas tripas y sangre.



“En mis cálculos he matado a más de 400 zombis durante el Apocalipsis. Perdí un caballo (…) Perdí a una chica... y aquello no salió bien. Una vez me comí a un perro. Llevé un traje de carne dos veces. Escapé de un montón de caníbales inconformistas”, escribió.



Además, en la misiva también expresó: “Sin mencionar que me dispararon dos veces, me golpearon con un bate de béisbol, me apuñalaron tres veces, le mordí la garganta a un hombre (lo siento, eso era raro, y sabía a pollo), y a mis botas de vaquero le cambiaron la suela... 12 veces”, en un tono de broma.



“Pero a pesar de la cantidad de muertos vivientes, esta es en realidad una historia continua sobre lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Personas sin nada en común descubriendo que lo tienen todo en común. Unidos en su búsqueda de humanidad y de un lugar al que llamar hogar. Una historia que, quizás, tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos”, finalizó Lincoln acerca de la serie más exigente de su carrera como actor.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA

@Andreshoy1