'The Walking Dead' busca el equilibrio / Navegantes del cable

'Un nuevo comienzo' fue el episodio con el que la serie 'The Walking Dead' estrenó su novena temporada.



A pesar de que muchos de sus fanáticos decidieron lanzarse del barco del éxito cuando este comenzó a mostrar fisuras y la producción parecía hundirse en el mar del tedio, aún el cuento apocalíptico lleno de zombis y sobrevivientes tratando de entender el nuevo orden de las cosas, sigue luchando por mantenerse vivo.

Lo de nuevo comienzo, es más un paso (no muy largo) en el tiempo, en el que sus protagonistas parecen estar viviendo una etapa de evolución y un poco de bienestar. Los caminantes son parte del paisaje, pero la verdadera tensión parece construirse en los conflictos de poder que se gestan entre los protagonistas.

Ezekyel, Carol, Maggie y Daryl, tendrán que tomar decisiones fuertes para sobrevivir Foto: Foto: Fox

Ezekyel y Carol demostraron que el amor es posible en un mundo lleno de zombis. Foto: Foto: cortesía Fox



Un detalle que podría ser el alma de capítulo que, en realidad, no ofrece grandes sorpresas –salvo la ejecución de Gregory un personaje al que los fanáticos le deseaban la muerte desde hace rato- ; así como un tono político en las que se revelaron algunos comportamientos de manipulación, que despertaron cierto interés.



Las carencias de algunas de las comunidades configurarán el ecosistema perfecto para una confrontación -ojalá sea pronto- de amigos de antaño, tras una nueva dinámica de vida en la que matar zombis no es la prioridad, sino activar todos los esquemas posibles de supervivencia. Eso queda claro luego de algunas de las charlas Rick Grimes (Andrew Lincoln) con Maggie (Lauren Cohan) y Michonne (Danai Gurira).



Pero ayudar a quienes están en problemas implica sacrificios que no todos quieren asumir, y esa actitud conduciría a la fractura de esa delicada convivencia que han alcanzado los grupos.



'Un nuevo comienzo' cumplió su labor de contexto, de mirada a vuelo de pájaro a los cambios tras la caída del antagonista Negan.



Al igual que un desarrollo del helicóptero que apareció en el ciclo anterior. Sumado a la expectativa por la aparición de una nueva antagonista: Evil Alpha, interpretada por Samantha Morton; la traición que podría salir de las acciones de una Maggie enfurecida por algunas intrigas o las de un Daryl, cansado de tanta inercia.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndrésHoy1

CULTURA EL TIEMPO