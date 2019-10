¿Por qué la serie 'The Walking Dead' sigue vivita y coleando?

"Creo que estamos en un momento interesante para acercarnos a un mundo pospocalíptico y abrirlo a nuevos personajes y sus experiencias. Ellos aprendieron a sobrevivir, pero ahora se trata de cómo ha evolucionado su vida en comunidad y cómo continúan manejando las nuevas amenazas que siguen acercándose; y, obviamente, los susurradores son su peligro más claro”.

Esa es la reflexión que reveló en una entrevista –en la que participó EL TIEMPO– Denise Huth, productora ejecutiva de la serie 'The Walking Dead', que estrena este domingo su décima temporada y sigue explotando un mundo lleno de zombis y de comunidades que tratan de dar un nuevo aire al caos.

La serie ha estado buscando enderezar su norte luego de pasar de la adoración absoluta a la duda y hasta el rechazo de los giros argumentales que ha armado en sus ciclos más recientes.



La décima etapa de The Walking Dead tiene además el reto de convencer a los fanáticos incondicionales, de una vez por todas, de que hay tela de dónde cortar y nuevos personajes que van a asumir el liderazgo.



Así como cumplir el objetivo de atraer de nuevo a mucha gente que decidió despedirse de la producción al sentir que la trama no evolucionaba en la dirección correcta.



Tanto drama y una repetición de situaciones que parecían absurdas o descabelladas, sumados a la muerte de personajes muy queridos por los televidentes, llevaron a que se pensara que The Walking Dead estaba entrando en ese estado de producción ‘muerta en vida’, como aquellos zombis que aparecen frente a la cámara en cada episodio.



Sin embargo y, a pesar de que las métricas de audiencia han bajado, la serie sigue dando la pelea. Es más, en su ciclo anterior llegó a mostrar algunos momentos impactantes y esa tensión que en sus inicios la convirtió en una de las favoritas del público.



“Estamos ante un mundo muy oscuro en el que todos trabajan por mantener la esperanza, pero la naturaleza de la historia tiende a que haya pérdidas muy dolorosas. Es difícil decir exactamente por qué la audiencia cambia; siempre hay fluctuaciones, y hay muchas razones para que eso suceda", comenta.

Michonne (Danai Gurira) se prepara para su despedida dentro de la serie. Foto: Fox Premium



Así mismo, asegura: "Creo que para nosotros es algo de lo que no debemos preocuparnos demasiado porque es impredecible (...). Cuando estrenamos, nadie pensó que íbamos a ser un gran éxito. Eso fue completamente imprevisto. Entonces, no hay una fórmula real para saber. Solo se tiene que ser capaz de contar la historia de la que uno esté orgulloso y que les guste a los fanáticos”, recalca.

Tenemos el beneficio adicional de un universo que está pensado para crecer en otras series o películas. FACEBOOK

TWITTER

Precisamente, la décima temporada explorará nuevos espacios (el mar), romances inesperados y posiblemente resuelva algunas rencillas que quedaron pendientes.

Pero lo más intenso de todo eso será la despedida del personaje de Michonne: una de las guerreras más fuertes de la serie y que es muy querida por la audiencia, tras el anuncio de la actriz Danai Gurira de dejar la producción.



“Es muy triste despedirse de un personaje así, pero, a la vez, eso implica que se abren posibilidades para otros que llegan a la historia que hemos desarrollado en estos años”, insiste la productora, quien reconoce que ha hablado con su equipo acerca del final de 'The Walking Dead'.



“Pero en realidad no estamos pensando en eso. Tenemos el beneficio adicional de un universo que está pensado para crecer en otras series o películas. Estamos tratando de mantener vivo algo que ya es inmenso”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1