La famosa serie ‘The Walking Dead’ acabó su historia principal para cerrar 11 temporadas del universo Zombi. Sin embargo, esto dará pie a que se creen nuevos productos con la misma temática los cuales se podrán disfrutar a partir del próximo año como ‘Fear The Walking Dead’ o ‘Tales From the Walking Dead’. En uno de los próximos spin-off de la miniserie de Rick y Michonne da nuevas pistas del final de la serie.

Scott Glimpe, el guionista y productor de la serie, ha dado un adelanto sobre lo que pasará con uno de los personajes más queridos por sus seguidores ‘Rick Grimes’, pues volverá aparecer ya que ‘Daryl Dixon’ encuentra el característico revólver de ‘Rick’.



"Habéis visto ese helicóptero negro. Sabemos que el helicóptero es CRM. Quiero decir, diablos, podemos verlo en esta chaqueta. Así que la gente podría extrapolar más allá de eso, que la ciudad pueda asociarse al CRM", comentó Glimpe en una entrevista con ‘Entertainment Weekly’.

Además, agregó: "La gente ha detectado qué ciudad es esa. Puedes buscar esos rascacielos y detectar dónde están. La gente ya ha visto ese horizonte al que se hace referencia en las promos. Se ha hecho referencia antes. Creo que la gente podría conectar esos puntos".



En ese sentido, se puede saber que Rick está en Filadelfia y tiene contacto directo con La República Cívica Militar, una organización secreta nacida a partir de la infección zombi. Por el momento, para saber el verdadero final de ambos personajes los seguidores de la serie tendrán que ver la última temporada la cual ya está disponible en la plataforma Star +.

TENDENCIAS EL TIEMPO