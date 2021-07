‘The Walking Dead’: ¿Qué va a pasar en la temporada final?

El sábado pasado, durante un panel de la Comic-Con de San Diego (Estados Unidos), se presentó el tráiler de la última temporada de la famosa serie The Walking Dead.



"Si vivimos, vivimos por ellos. Si morimos, morimos por ellos", es una de las afirmaciones que se escuchan en el adelanto de tres minutos y medio de duración, que se describe, además, como "el principio del fin".

La undécima temporada de esta exitosa serie de zombis de AMC, basada en los cómics de Robert Kirkman, tendrá 24 episodios y la primera parte, compuesta por ocho episodios, se estrenará este 22 de agosto, dos meses antes de su tradicional debut en octubre, en plena temporada de Halloween.



La segunda y tercera parte se emitirán en 2022, con fechas aún por determinar.



En Latinoamérica, Fox estrenará el primer episodio de la temporada final el 23 de agosto a las 10 p.m.



Pero a pocas semanas del estreno, la pregunta que se hacen muchos de los seguidores que han acompañado la serie desde 2010, cuando se emitió su primer capítulo, es qué va a pasar en esta última temporada.



Lo primero que se debe tener en cuenta es que el final aún no está escrito. Así lo reveló Angela Kang, guionista y productora de la serie, en conversación con Deadline. "Lo hemos planeado todo y lo hemos presentado al estudio y a la cadena porque, obviamente, todos quieren saber que tenemos un plan y que no nos lo estamos inventando sobre la marcha. Somos muy exigentes a la hora de asegurarnos de que todo está en orden. Así que lo hemos hecho".



Así las cosas, no está del todo claro cómo terminará la serie. Por lo pronto, se pueden inferir algunos detalles con base en lo revelado en el tráiler y en otros adelantos que se han conocido.



El elenco de esta temporada incluirá a Norman Reedus (Daryl), Melissa McBride (Carol), Lauren Cohan (Maggie), Christian Serratos (Rosita), Josh McDermitt (Eugene), Seth Gilliam (Gabriel), Ross Marquand (Aaron), Khary Payton (Ezekiel) y Jeffrey Dean Morgan (Negan).



La historia seguirá justo donde quedó en la anterior entrega. Además del conflicto con los ‘Reapers’, una de las grandes tramas será la relación entre Negan y Maggie, quienes aparentemente tendrán un acuerdo.



Entre tanto, Eugene, Ezekiel, Yumiko y Princess seguirán retenidos, y esto podría convertirse en otra de las tramas claves.



Ahora bien, aunque esta temporada será una conclusión, también se introducirán nuevos elementos. Eso es lo que dijo el productor ejecutivo Andrew Chambliss en la Comic Con. "Estábamos buscando una manera de reinventar la serie. Vamos a reiniciar a todo el mundo en términos de supervivencia del apocalipsis. Todo el mundo vuelve a cero, teniendo que aprender a hacerlo todo de nuevo".



Y es que, como señala la sinopsis oficial de la temporada, es necesario fortificar a Alejandría, pues tiene más gente de la que puede soportar. Por lo tanto, hay una búsqueda de nuevos suministros de alimentos para asegurar la supervivencia de la ciudad.

Vea a continuación el tráiler de la última temporada.

