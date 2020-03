‘The Walking Dead’ extiende su universo a nuevas tramas

Es rara la sensación que se experimenta cuando se ve la serie The Walking Dead, un universo televisivo que acarició el poder y la fascinación de millones, pero luego pasó por momentos difíciles, al contar la aventura de supervivencia de un grupo de protagonistas que no peleaban contra personas, sino contra muertos vivientes.

El impacto del principio se enredó al tratar de dar vueltas por una trama un poco más centrada en los conflictos de esos personajes, pero ahora, con el reciente estreno de la segunda etapa de la décima temporada de la serie, hay un atisbo de un nuevo aire en el argumento y algo más.



La idea de un enemigo fuerte y no tan caricaturesco (como lo fue Negan en el pasado) ha ido ganando terreno al revelar con mayor tensión las intenciones de los Susurradores, los antagonistas y enemigos del grupo que lleva en sus hombros la evolución de la trama.



Los que parecían invencibles se ven ahora vulnerables y poco a poco van mostrando que no es tan fácil mantenerse bien en un mundo en el que hace rato los zombis pasaron a ser un peligro en segundo plano.

Pero mientras The Walking Dead (que es está emitiendo los domingos, a las 9:30 p. m., por el canal de televisión paga Fox Premium Series) sigue moviéndose afanosamente para ganar del todo la credibilidad de otras épocas, la cadena estadounidense AMC, que es la artífice de toda la saga y la presenta en Estados Unidos, ya tiene lista una nueva producción derivada de ese contexto apocalíptico.



Antes ya habían probado con Fear the Walking Dead, una serie que exploraba los inicios del fenómeno que generó la crisis y la experiencia de un mundo compartido con caminantes o personas que luego de fallecer regresan a la vida. En un principio hubo un poco de recelo ya que Fear… propuso más un drama familiar que una guerra contra la muerte; sin embargo, pronto encontró su brújula, y los que se mantuvieron fieles han visto crecer la acción de manera mucho más sólida y orgánica.



Y, como los números y la audiencia siguen siendo importantes, ahora AMC prepara otra serie, pero que promete dar un paso adelante en el arco argumental. Se trata de The Walking Dead: World Beyond, que explora la vida de la primera generación que creció y sobrevivió al mundo posapocalíptico y que ha logrado configurar un nuevo sistema de poder y política menos primitivo del que vivieron sus antecesores. Su estreno será el próximo 13 de abril, por el canal AMC, a las 10 p. m.



La trama se centra en dos hermanas y dos de sus amigos que abandonan un lugar seguro y cómodo para enfrentarse a peligros. “Realmente queremos experimentar con esto, de hecho, lo estamos haciendo”, recalcó el responsable de llevar esta nueva historia a buen puerto: Scott M. Gimple, quien también ha sido artífice de la original The Walking Dead.

Pero es de nuevo el contexto familiar y una mirada más juvenil (para atraer a ese segmento de público) lo que anuda un marco diferencial en esta propuesta. En un primer adelanto se dio a conocer el drama de Hope (Alexa Mansour) e Iris (Aliyah Royale), que deciden salir de su lugar de convivencia para encontrar a su padre, teniendo solo en sus manos un mapa y unas siglas: CMR, que también aparecieron en las series predecesoras.



Un detalle que ya tiene enloquecidos a los fanáticos más fieles, que ya están pensando en las conexiones que tendrán todas las series y que posiblemente puedan responder algunas preguntas alrededor del destino de algunos de los héroes o villanos que le dieron forma a este universo.



Pero aunque parece obvio cruzar historias, Scott M. Gimple dio a entender en una entrevista que eso va a tomar un poco de tiempo.



“Claro que habrá elementos que unan a las series, ellas comparten un mismo universo, pero es muy interesante ver también cómo cada una va forjando su historia.



Habrá momentos en los que se cruzarán, de hecho, podría haber algo grande con eso de unir algunas de las series, pero llevará un tiempo hacerlo”, comentó, no sin antes adelantar que podría suceder para la segunda temporada de The Walking Dead: World Beyond, “pero tendrá que ejecutarse. Esa es la próxima temporada. Todavía estamos terminando esta temporada”, manifestó.



El productor también aseguró que la nueva producción expone un mundo mucho más organizado y tranquilo, claro, bajo una fuerte protección de muros que impide que tengan contacto con el exterior, un elemento dentro de la narrativa que podría detonar ese principio esencial que reza que nada es perfecto y que más allá de tu zona de confort hay una dimensión peligrosa y violenta que podría llegar a afectar esa idea de civilización.

