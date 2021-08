¿Ahora lucharán por comida en 'The Walking Dead'?

Puede haber críticas y comentarios de muchos de los que abandonaron la serie más famosa de zombis de la televisión. Sin embargo, siempre que regresa logra llamar la atención de millones que siguen fieles a las aventuras de Daryl, Carol, Maggie, Eugene y Negan, sumado a los nuevos personajes que ahora no solo luchan contra los caminantes, sino que tiene que unirse para no morir de hambre.



Ese fue, precisamente, el arco argumental de ‘Acheron’, el episodio que dio inicio a la temporada once con la que la serie se despide. 'The Walking Dead', que en Estados Unidos se ve por el canal AMC, llegará a través de la plataforma de streaming Star+, que estará disponible desde el 31 de agosto.



Todo indica que los zombis tendrán gran protagonismo, como en temporadas anteriores. Foto: Star Premium Series

Para no arruinar la experiencia de la nueva etapa de la serie, solo vamos a decir que fue un episodio intenso en el que se exploró la carencia de suministros para comer, pero a la vez se recalcó en lo que podría pasar en el conflicto de vieja data que no han resuelto Maggie y Negan.

La búsqueda de alimento es esencial y, el grupo tiene que ingeniárselas para responder a esa necesidad y lidiar con los muertos vivientes que están a su alrededor, en un ejercicio de tensión pocas veces vista en la serie.



Asimismo, se revela el destino de de Eugene, Kumiko y Ezekyel, quienes están retenidos en Commonwealth, la comunidad que se convierte en el eje de nuevos conflictos, casi tan incómodos como el reencuentro de la viuda de Glenn Rhee con el verdugo de su esposo.



