‘The Umbrella Academy’: héroes oscuros para adultos

Los seguidores de la serie 'The Umbrella Academy' llevan esperando desde febrero del año pasado para saber qué sucedió con el inusual, decadente y quebrantado equipo de superhéroes que, huyendo del inminente apocalipsis, viajan en el tiempo hacia un pasado del que todavía no hay muchas pistas, con el fin de evitar que el fin del mundo suceda de nuevo.

La problemática relación de siete hermanos con superpoderes ya ha mostrado todo el potencial narrativo que tiene, y tras un final espectacular, por fin se resolverá su porvenir este 31 de julio, a través de la pantalla de Netflix.



'The Umbrella Academy' es una adaptación audiovisual de la novela gráfica con el mismo título que hizo el estadounidense Gerard Way, a quien muchos conocieron como vocalista de la popular banda de rock My Chemical Romance.



Un poco de la oscuridad y la excentricidad que reflejan las canciones y los videoclips de la banda se ven tanto en el cómic como en la serie. Los escenarios son poco coloridos, la agresividad abunda, los lazos familiares son disfuncionales e incluso incestuosos. Pero todo se mezlca con algo de humor.



Un recorderis

Todo comienza con el inexplicable parto de 43 mujeres que, sin estar embarazadas, dan a luz a hijos con características especiales en diferentes partes del mundo al mismo tiempo, el 1 de octubre de 1989.



El suceso llama la atención de un millonario inventor inglés que se llama Reginald Hargreeves (interpretado por Colm Feore), quien pretende reunirlos a todos, adoptarlos y hacer una familia y a la vez una academia de héroes. Pero solo logra encontrar a siete de estos niños.



El tosco padre adoptivo, que solo está interesado en experimentar con un grupo de anormales para que mantengan el mundo a salvo, conforma el escuadrón y nombra a sus integrantes con números: a Luther, interpretado por Tom Hopper, lo llama Uno; a Klaus, interpretado por Robert Sheehan, lo llama Cuatro, y así con todos.



Durante algún tiempo, el equipo de muchachitos vestidos con uniformes de colegio y antifaz salva al mundo de diferentes amenazas y se vuelve famoso y aclamado. Pero la serie no deja ver mucho de esta etapa más o menos funcional, que sí se detalla en el cómic.



En la producción televisiva, celebrada por su banda sonora, la acción comienza años después, cuando el millonario y odioso padre adoptivo muere y sus hijos, ya adultos y con una relación poco sana, se reúnen de nuevo.

Célebres personajes

Número Uno es superfuerte y tiene un grotesco cuerpo con aspecto de gorila; Número Dos (interpretado por David Castañeda) fue policía, es agresivo, emocional y lanza cuchillos con agilidad.



Allison es la Número Tres (la actriz y cantante Emmy Raver-Lampman) y tiene el poder de jugar con las mentes de las personas y convencerlas de cualquier idea o de hacer cualquier cosa. Cuando crece, se convierte en una actriz famosa.



El sexto integrante es Ben, interpretado por Justin H. Min. Su poder es convertirse en un monstruo gigante y letal, pero muere cuando niño.



Cuatro (o Klaus) y Cinco (de quien no se conoce el nombre en la serie y toma vida en la actuación de Aidan Gallagher) son personajes memorables: el primero es un drogadicto 'queer' y extrovertido que puede ver a los fantasmas y su mejor amigo es su hermano muerto.



Por su parte, Cinco viaja a través del tiempo y el espacio, pero se queda atrapado en el futuro apocalíptico y solo puede regresar –en el cuerpo de un niño, pero con la sabiduría de un anciano transdimensional– cuando faltan pocos días para el apocalipsis.

La Número Siete (Vanya, interpretada por Ellen Page) es la mayor sorpresa. Controla las ondas sonoras con la mente con resultados desproporcionados y destructivos, pero su poder se mantiene oculto. Su personalidad introvertida, tímida y acomplejada contrasta con su furia, que es la que finalmente destruye el mundo, a pesar de que Número Cinco lo previera y quisiera encontrar la forma de evitarlo.



En una entrevista que la actriz tuvo con EL TIEMPO el año pasado, recalcaba que “ese aspecto de moverse alrededor de una familia disfuncional fue algo que marcó mi atención en el proyecto. Porque, a pesar de ser seres extraños, creo que los personajes son en realidad una familia que trata de encontrar un punto de equilibrio”.



Esa unión de la que habla Page fue la que los llevó a escaparse, de manera desesperada, hacia un punto del pasado para evitar ser carbonizados por el desastre que provoca la ira de Vanya.



¿Y ahora qué?

Varias preguntas quedan abiertas cuando los seis hermanos –y tal vez el fantasma del séptimo– huyen del escenario apocalíptico justo al final de la temporada.



Una de las claves para saber las sorpresas que puede traer la segunda temporada es que todavía no se sabe qué sucede con los otros 36 niños que nacieron el mismo día que los Hargreeves.



No se sabe todavía qué papel van a jugar esas pistas en la nueva aventura, pero de lo que sí se tiene certeza es de que el equipo viaja a algún momento de la década de 1960. Allí, los personajes se verán envueltos en pasajes históricos reales, como la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y el movimiento 'hippie'.



También se sabe que los héroes, al igual que le sucedió a Número Cinco, vuelven a sus cuerpos de niños en el momento de transportarse hacia el pasado.

Nuevos personajes, villanos más agresivos, más viajes en el tiempo y la resolución de un par de misterios es lo que llegará este mes en la inusual academia de las sombrillas.



