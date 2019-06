‘The Son’ es un reflejo de mi propia vida: Brosnan

Luego de un rodaje intenso en las afueras de Austin, Texas (EE. UU.), el actor Pierce Brosnan descansa un rato del sombrero de vaquero que luce en The Son, la serie que lo puso de nuevo en la órbita televisiva y el 8 de junio estrena su segunda temporada (1 p. m., por el canal AMC).

Con una chaqueta oscura deportiva y una barba blanca poblada, el famoso exagente James Bond –ahora con 66 años– reconoce estar feliz por regresar al papel de Eli McCullough, el patriarca de una familia dedicada al negocio del petróleo.



Sonríe mientras camina cerca de un camión en el cual se guardan cientos de pistolas y rifles de plástico duro que él mismo ha disparado en varias ocasiones durante los momentos más tensos de su existencia. “No es fácil ser un McCullough”, dice casi como un murmullo durante una entrevista con EL TIEMPO.



Y tiene razón, pues cuando está en el personaje juega a dos bandas: puede ser un tierno o divertido abuelo, o un implacable terrateniente al que no le tiembla nunca la mano si tiene que arrasar o aniquilar a quien trate de frenar su expansión como negociante y el apellido de su familia.

“En esta temporada estoy envejeciendo más”, bromea antes de contarle a EL TIEMPO cómo se conectó emocionalmente con esta historia ambientada a principios del siglo XX.

¿Cómo ha sido convertirse en un vaquero de Texas?

Me he sentido bien en Texas, en esta parte del mundo. La sangre de un irlandés corre por este territorio, se une con la sangre de escoceses, alemanes (...). Siento un profundo amor por Austin en mi tiempo aquí, que han sido los últimos dos años. Tengo que reconocer que este personaje ha sido importante para mí, y cuando llegue el día de decirle adiós va a ser difícil dejarlo ir (...). Siempre lo tendré conmigo.

¿Por qué se siente tan ligado a Eli McCullough?

Soy un padre, un hombre que se ha convertido en inmigrante, que vino de Irlanda para mudarse al norte de Londres en los 60. Pero la gente no se olvida de que eres irlandés (...). Luego, me mudé a Estados Unidos para empezar de nuevo, y me convertí en inmigrante otra vez, tratando de encajar, tratando de hacer una vida como actor, tratando de entender las dificultades de perder gente. The Son es un reflejo de mi propio viaje en la vida. La escritura del guion de la serie está muy bien hecha y fundamentada, eso es algo que admiro. Es un viaje continuo que siempre hago como actor, para entender a dónde va mi personaje y cómo se desarrollan sus relaciones con su familia.

Bueno, ¿y qué hay de los otros personajes de su carrera?

He sido actor por muchos años, y lo he venido haciendo desde que tengo 18 años, es lo que decidí para mi vida. Lo construyes, lo dejas ir. Pintas el lienzo y lo dejas ir. Algunos de esos personajes solo pegan más fuerte, te atrapan por sorpresa (...). Sientes una fuerte pasión por él. Recuerdo tratar de empezar a aprender el acento de Eli, y era difícil hacerlo en escena, rodeado de tanta gente originaria de Texas, pero simplemente salió y funcionó. Además, estamos ante un personaje que quiere a su familia y haría lo que fuera por ella.

¿Qué significa hacer todo por su familia en esta nueva temporada?

Cada respiro que da es por la familia. Todo gesto y movimiento que él hace es por su familia. Siempre está pensando y lidiando con su propia muerte. Vio la crueldad ante sus ojos; él es un gran actor, porque construye en su mente cómo destruir.



Él sabe cómo funciona la mente de la gente. Tiene una obsesión por el éxito. Tiene dos hijos, y los ama a ambos con pasión. Y lo decepciona que ese amor es inconstante, porque uno de ellos se siente menos en comparación con el otro (...). Quiere presionarlos y que sean los mejores y, además, tiene a su nieta, por quien profesa un amor que le derrite el corazón.

¿Cómo fue para usted volver a la TV?

Ha sido una experiencia genial. Yo empecé en teatro, antes de venir a Estados Unidos con el sueño de hacer películas. Luego vino la serie Remington Steele, y de ahí todo me llevó hasta donde estoy. Me gusta la televisión, y siempre he buscado proyectos allí.



ANDRÉS HOYOS VARGAS - @AndresHoy1

*Austin, Texas. Entrevista por invitación del canal AMC.