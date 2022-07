Tras llamar la atención de la crítica por su trabajo en la serie The Act, como una adolescente que trata de escapar de la relación tóxica con su madre, Joey King es ahora una princesa anti-Disney en una película de ese estudio.

El juego de palabras funciona a la perfección, pues se trata de la heroína más violenta, divertida e irreverente en la nueva película The Princess.

En esa producción, King pelea a puño limpio contra quienes quieren lastimarla, y no se deja doblegar por nadie, convirtiéndose en una heroína poderosa y brutal; posiblemente como la evolución de una divertida escena de la segunda película de Wreck-It Ralph, en la que las princesas de Disney aparecen de una manera diferente... Muy fuertes y empoderadas.



Puede leer: 'The Girl from Plainville', una serie de amor, mensajes de texto y suicidio

Claro, The Princess no pretende destruir la idea de las princesas del famoso estudio, sino llevarla a un nuevo nivel.

“Es una metáfora sobre cualquiera que se sienta subestimado”, describía la actriz Joey King sobre su papel para esta sorprendente cinta que se estrenó este fin de semana en Estados Unidos en la plataforma de Hulu y pronto llegará a Latinoamérica en Star+.

El estudio responsable de inmortalizar relatos como el de Blancanieves o Cenicienta volteó sus historias con un filme protagonizado por una princesa que bien podría haber salido de un rodaje de Tarantino, de la saga John Wick o inspirada en Atómica, la cinta que convirtió a una letal espía a Charlize Theron.

Facebook Twitter Linkedin

La película ofrece una aventura cargada de acción y peleas. Foto: Star+

No es exagerado. La protagonista de The Princess no quiere casarse con un monarca cruel. No está dispuesta a ser controlada y escapa a todas las barreras físicas y emocionales para orientar su vida y forjar su destino. Eso la llevará a unirse a su amante y tomarse el poder.



Otro tema: ¿Estamos cerca del fin del cine de Woody Allen?

La idea de una Rapunzel experta en artes marciales da un giro radical cuando el pretendiente, despechado y furioso por el rechazo de la princesa, inicia una ofensiva para hacerse con el trono de su padre, algo que solo la protagonista puede evitar.

“Cuando leí el guion supe que era diferente a todo lo que había visto”, comenta King sobre su personaje. Y es que, tras años criticando el modelo estático de cuento en el que una mujer espera a su hombre para ser rescatada, Disney movió las fichas al ofrecer una película que no solo apuesta por lo contrario, sino que lo endulza con un baño de sangre que muy pocos asociarán a su título.

Lo curioso es que, en su hora y media de metraje, nunca se llega a escuchar el nombre de esta princesa tan particular, un detalle que la actriz encargada de darle vida reconoció que no necesita.

“Ella es la princesa y te lo hará saber”, bromeaba King. El director del filme, Le-Van Kiet, reconoció: “Cuando terminamos de escribir la película tratamos de encontrar un nombre, pero nos dimos cuenta de que habíamos invertido tanto en crear el aura tan particular que tiene que nos dimos cuenta de que ningún nombre le haría justicia”. Kiet es conocido por rodar Furie (2019), la cinta más taquillera en la historia de Vietnam.

Tiene el humor necesario para que no te la tomes muy en serio; pero, al mismo tiempo, para que empatices con el personaje FACEBOOK

TWITTER

El cineasta insistió en que se inspiró claramente en otras historias recientes como Brave y Tangled, que ya cambiaban los fundamentos de las historias de princesas, pero “quería hacer algo completamente diferente”, recalcó el cineasta. Por eso, The Princess destaca por tomas largas, peleas coreografiadas y luchas imposibles con armas de todo tipo, desde horquillas y perlas a verduras, que demuestran ser más violentas de lo que uno podría pensar si caen en las manos de una persona dispuesta a ello.

“Ella tiene confianza, pero no sabe que puede lograrlo. Ella está dando un paso a la vez. Está abrumada y cansada”, insistió Joey King en un artículo de Screenrant.com.

“Hay un poco de absurdo y un punto de exageración –defiende el director–. (...) Tiene el humor necesario para que no te la tomes muy en serio; pero, al mismo tiempo, para que empatices con el personaje y pases un buen rato”, finalizó Kiet.



Redacción Cultura EL TIEMPO

Con información de Efe