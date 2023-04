“Todo nuevo comienzo se da con una pequeña chispa”, dice la actriz Toni Collette convertida en Margot Cleary-López, en una de las primeras escenas de la serie The Power (El poder). Y solo pasan algunos segundos para que su frase comience a adquirir sentido en un salto al pasado, cuando el mundo comenzó a cambiar.

La mujer, quien es alcaldesa de una ciudad estadounidense, se encarga de dar las primeras pistas del trayecto que plantea esta serie entre la ciencia ficción y el empoderamiento femenino y que se puede ver en Prime Video.

The Power teje una aventura sorprendente en la que también se involucra a un grupo de adolescentes, en diferentes partes del mundo, que descubren que tienen un don, una fuerza y una descarga de electricidad que, literalmente, les cambia la vida.

No hay que confundir el argumento de la producción de nueve episodios con un filme de superhéroes o una reflexión acerca de un mundo que no tiene en cuenta a la mujeres (hay algo de todo eso en la historia), pero lo que la hace interesante es que retrata en diferentes contextos y problemáticas la vida de un grupo de chicas que están dando un paso a la madurez.



Puede leer: Cinco películas para disfrutar y exorcizar algunos demonios

Allie es adoptada y se da cuenta de que puede encarar la terrible pesadilla del abuso; Roxi es la hija de un mafioso londinense que trata de encontrar su lugar en el bajo mundo de su padre, y Jos, la hija de Margot y de Rob López (interpretado por John Leguízamo), un científico ligado a la investigación del fenómeno, que se da cuenta de que un pequeño corto circuito en las manos de las adolescentes las libera un poco del peso de crecer, lidiar con el amor o la rutina escolar. Pero ojalá fuera solo eso.

A esa descarga narrativa se une Tunde Ojo, un joven que desde África descubre que algunas mujeres comparten un secreto y es testigo de una muestra del poder que está creciendo.



Poco a poco las ‘elegidas’ dejan el miedo y comienzan a hablar de sus dones, los exploran y se dan cuenta de algo muy importante: pueden cambiar el rumbo del mundo, y deben tomar cartas en el asunto, mientras encaran sus miedos y a los enemigos que aparecen tras descubrir sus nuevos poderes.



Las cosas se complican mientras Margot, desde la política, y Rob, desde la ciencia, toman posiciones para aprovechar o dominar el fenómeno que parece revelarse ante sus ojos.



Otro tema: 'The Mandalorian': ¿se acabó la magia entre Pedro Pascal y el tierno Grogu?

Facebook Twitter Linkedin

John Leguízamo. y Toni Collette se unen para lidiar un fenómeno insólito y poderoso. Foto: Prime Video

“Esta es una historia épica”, comenta la actriz Toni Collette, en una corta charla en la que participó EL TIEMPO, quien dice haberse inspirado en la ex primera ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern para entender ese poder desde una perspectiva política y, de alguna manera, ser convincente en el juego de mover los hilos a su conveniencia.



“Precisamente, uno de los aspectos más interesantes de la serie es que muestra una realidad: la adolescencia es uno de los momentos más conflictivos de la vida, y siento que el poder que tienen estas chicas es una metáfora de cuán inconformes o incómodas se encuentran con la realidad o consigo mismas y cómo ese mismo poder las puede conectar o alejarlas de su medio”, explica John Leguízamo.

“Históricamente hemos vivido en un mundo patriarcal, y siento que es importante que la audiencia y, sobre todo la más joven, pueda ver a mujeres que representen todos los tipos de poder frente a las cámaras. Es una historia de evolución y revolución”, recalca Collette.

“Está ligada a la ciencia ficción, pero está muy asentada a la realidad”, apunta la actriz. “Casi que es una trama de relaciones, de amor, de odios, de compasión y de manipulación”, agrega Leguízamo.





Más temas: La dolorosa historia de un policía que se obsesionó con la sospechosa de un caso

En realidad, The Power llama la atención por una visión detallada de sus protagonistas, por la manera como asume la solidaridad entre las mujeres y que tienen una energía nueva para brillar.



La gran pregunta que podría desprenderse de la serie es: ¿cómo sería ese mundo si estuviera totalmente en sus manos...? ¿Sería mejor o peor? The Power abre las puertas a un profundo debate al respecto.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1