A Joe Colombo, capo de la mafia italiana, no le gustó la idea de que se hiciera una película acerca de esa organización, y menos que tuviera elementos relacionados con su vida. De hecho, el equipo de producción recibió amenazas de muerte para tratar de frenar el proyecto, que era también una apuesta arriesgada de los estudios

Paramount. Pero fue el propio Robert Evans, uno de los ejecutivos más importantes de la compañía, quien le entregó el proyecto a Albert ‘Al’ S. Ruddy para que lo convirtiera en El Padrino, la versión cinematográfica de la novela que el escritor Mario Puzzo escribió en 1969 y en la que revelaba detalles de la Cosa Nostra, como se conocía a la mafia siciliana. No era un filme fácil, pues además de los saboteos de los secuaces de Colombo, la idea de contar una historia tan ambiciosa de la mano de un director que era un novato para ese entonces –Francis Ford Coppola– era algo audaz.

Esta situación es la que precisamente desarrolla la miniserie de 10 episodios The Offer, que detalla el rodaje y los tropiezos de El Padrino antes de que se convirtiera en uno de los clásicos indiscutibles de la historia del cine. La producción televisiva ya tiene disponibles sus primeros episodios en la plataforma de streaming Paramount +; una jugada interesante, dado que este año se celebraron los 50 años del estreno en salas de cine de este legendario ‘drama mafioso’.



Cada jueves se estrenará un nuevo episodio, cuyo reparto principal está conformado por Miles Teller, Matthew Goode, Colin Hanks y Giovanni Ribisi. Teller encarna a Ruddy, un papel complejo para el protagonista de Whiplash: música y obsesión, ya que no solo estaba acercándose a una historia que para muchos era intocable, sino porque el productor original del filme participó activamente en la serie.



El productor Albert Ruddy es interpretado por Miles Teller (izquierda). Foto: Paramount+

“Pude conocer a Al y hablé con él en su cocina durante muchas horas. Ese es un espacio sagrado para él. Recuerdo que me dijo que si conversaba conmigo en ese lugar significaba que había algo que le había gustado de mí”, dijo en una entrevista en Scrant.com. Tras el voto de confianza, Teller se quitó de encima parte del gran peso que experimentaba al meterse en el proyecto de The Offer. En un principio, el papel estaba en manos de Armie Hammer, pero escándalos que involucran al actor llevaron a que fuera descartado.

La serie sigue la ambición de Ruddy por hacer algo verdaderamente intenso, y es un poco extraño ver también ese insólito contraste de una serie que quiere reivindicar el poder narrativo del cine; la belleza de una historia plasmada en una pantalla gigante y las locuras que hacen los que aman el séptimo arte para llevar hasta el final sus ideas.



“No puedes tener una experiencia como el cine en una caja de televisión”, dice el productor en una escena de The Offer. “Hay tantas historias maravillosas detrás de escena sobre lo difícil que es hacer algo en Hollywood, y mucho menos algo bueno”, recalcó recientemente Nikki Toscano, la responsable del desarrollo de la serie, haciendo referencia al alma de la producción.



The Offer funciona como una trama de contexto, una narración para conocer los entretelones de una cinta que sobrepasó sus expectativas y se convirtió en un punto de referencia para el cine contemporáneo. No apela a la profundidad dramática, pero cuenta de manera sencilla una aventura que iba más allá de la anécdota del rodaje.



Tanto Ruddy como otros productores tuvieron que encontrarse con el capo Joe Colombo para convencerlo de que la película no afectaba la imagen de los italoamericanos y que no iba a revelar algunas dinámicas de la Cosa Nostra. Tras una reunión muy tensa, Colombo aceptó todo, pero la historia dice que les exigió que no usaran la palabra ‘mafia’. Ellos acataron la orden y pudieron estrenar la cinta en 1972, haciendo después historia.



“Es una historia sobre cómo hacer una película, y lo que se necesita para lograrlo. (...) Es importante recalcar que todo se resume en la mentalidad de quienes están dispuestos contra viento y marea a contar algo que rompa los moldes”, afirma Giovanni Ribisi, actor que da vida al mafioso que en esta ficción casi borra de la faz de la tierra a El Padrino.



