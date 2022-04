El origen de The Northman (El hombre del Norte) se encuentra en un helado viaje de vacaciones. El director de cine Robert Eggers decidió tomar un descanso en la espectacular isla de los vikingos y sus anfitriones fueron dos pesos pesados de la cultura de Islandia: la inclasificable cantante Björk y el escritor y guionista Sjón. Sus charlas cotidianas los llevaron a explorar las historias de los míticos guerreros con cuernos en la cabeza. Y Eggers quedó tan encantado que empezó a ‘verlos’ en el cine.

El director estadounidense se había ganado una sólida notoriedad por la impresionante película La bruja, en la que hablaba de fanatismo religioso y una presencia demoníaca que se despertaba en una joven en pleno siglo XVII, y por la no menos inquietante The Lighthouse, en la que exploraba la mente desquiciada de dos hombres atrapados en un faro de pesadilla. Los vikingos le daban la posibilidad de probar una historia de guerra y de venganza.

Y quería algo diferente; no un lugar común. Y se inspiró en la leyenda nórdica del príncipe Amleth, que pierde a su familia por la traición de un tío y eso lo lleva a fraguar una brutal venganza. Eggers estaba fascinado con la historia y, por supuesto, llamó a Sjón para que le ayudara a escribir el guion de The Northman. Björk, su otra anfitriona, también fue convidada a ser parte del proyecto.

La artista, que una vez dijo que no volvería a actuar en su vida por culpa del trauma que le dejó protagonizar el drama con visos de musical Dancer in the Dark, rompió su promesa y se unió en una dramática y extraña aparición (como algunos de sus videos musicales) en la piel de una especie de bruja de esta sofisticada aventura cinematográfica.



Nicole Kidman es la polémica y conflictiva madre del protagonista.

Como si el dios Odín estuviera moviendo los hilos desde otro mundo, el director tuvo un encuentro con el actor Alexander Skarsgård. De nuevo esa charla puso en la mesa el tema. Skarsgård compartió su deseo de meterse en la piel de un vikingo. Ya había protagonista.



Luego se subieron al barco vikingo de la producción otros pesos pesados como Nicole Kidman, como la madre de Amleth; Anya Taylor-Joy, Willen Dafoe y Ethan Hawke. Un reparto de lujo para esta película que se estrena hoy en la cartelera de cines del país.

Es brutal, sangrienta y con una energía salvaje que parece escapar del profundo misticismo y la psicología que tanto aplaudieron del director antes.



“Recuerda por quien derramaste tu última lágrima”, dice la aterradora Seeress (Björk) en una escena al personaje principal, recalcando el dolor de la traición con la que tiene que lidiar, así como las consecuencias que eso le traerá para el futuro.





La épica y la violencia son dos elementos muy fuertes en la trama.

Luego Alexander Skarsgård aparece como un guerrero imparable, musculoso, con marcas y heridas de otras batallas en su camino para hacer justicia.



Pero en realidad no es un héroe cargado de luz. Su alma se parece mucho a los parajes por los que va dejando una estela de muerte, cargados de grises aterradores donde el fuego y la erosión aparecen como esa escenografía infernal e inquietante, esa que tanto le gusta a Eggers.



La película se alimenta de una trama en la que no faltan las batallas y la destrucción –efectivas y radicalmente fuertes, como se espera de una producción de casi 90 millones de dólares–.



Es además, la primera en ese rango para un director acostumbrado a presupuestos más ajustados como los La bruja (que solo costó 4 millones de dólares) o el The Lighthouse, que tuvo un costo de producción de 11 millones de dólares.

Los días eran realmente largos y duros. Entre el barro, en la cima de una montaña y con mucho frío. FACEBOOK

Cuando Alexander Skarsgård se metió de cabeza en el proyecto (como lo hizo muchas veces en el lodo durante el rodaje) posiblemente haya olvidado un poco que en el 2008 interpretó a un vikingo vampiro que no podía morir en True Blood. No sufría tanto, pero insólitamente tenía el apellido que identifica a la película de Eggers: se llamaba Eric Northman.

“Fue física y mentalmente el trabajo más difícil que he tenido, pero también el más gratificante”, le confesó el protagonista a la revista Total Film.



“Los días eran realmente largos y duros. Entre el barro, en la cima de una montaña y con mucho frío”, recordó el actor. “Pasé de interpretar a uno de los tipos más ricos del planeta en la serie Succession de HBO, para luego ser encadenado y me arrastraran. Definitivamente fue un momento de despertar y una experiencia de humildad”, bromeó.



“Es más grande que en Tarzán, y eso no es poca cosa. Se convirtió por completo en este personaje. Hay momentos en los que su rabia es demasiado poderosa”, comentó el director en una charla con Entertaiment Weekly.



Asimismo, Anya Taylor Joy, que hace el papel de Olga, una guerrera en un universo de testosterona y machismo desbordado, reconoce en la misma entrevista que tanto las condiciones de rodaje como la historia misma “te dan una apreciación real de cuán duras fueron estas personas”.

Un nuevo aire vikingo

No hay la fantasía de ni el romanticismo de otras producciones que exploraban el mundo vikingo. The Northman sobrepasa la acción de, por ejemplo, la fallida 13 guerreros, que protagonizó Antonio Banderas.



Tampoco le interesa acercarse al humor e ironía de Erik el rojo (que contó con la actuación de Terry Jones, recordado por ser parte de grupo de humor británico Monthy Python) y mucho menos a las exageradas licencias creativas que se tomó el filme Pathfinder, que puso a batallar a los vikingos con tribus estadounidenses y se enfocó demasiado en los efectos visuales y la sangre y no en desarrollar a sus personajes.

Recientemente Robert Eggers habló de la exitosa serie Vikingos, que se convirtió en un referente alrededor de estos guerreros, marcando una distancia con su película y cerrando la falsa creencia de que hay elementos que conectan con el estilo de la producción televisiva.

La cantante Björk tiene una aparición en la película y refleja el poderoso poder místico y religioso de la comunidad vikinga.

El realizador no dudó de la calidad visual de Vikingos, pero reconoció que también se tomó muchas libertades históricas y estéticas para hacer más accesible su historia. Su película favorita del género es en realidad un clásico: Los vikingos,de 1958, dirigida por Richard Flesicher.



“Para ser una película de Hollywood de la década de 1950, es bastante buena en cuanto a los puntos históricos nerd que me gustan. Aunque Kirk Douglas habría sido avergonzado por todos por no tener barba”, comentó en una entrevista publicada en theface.com. Eggers ha insistido en que se tomó todo el tiempo del mundo para lograr un retrato más fiel de la cultura vikinga, de su cosmovisión religiosa, de su respeto a las creencias y su imparable necesidad de luchar y abrazar la violencia como una inyección de adrenalina y donde la fuerza y el plan para alcanzar un objetivo (cueste lo que cueste y mátese a quien se mate) es algo tan grande como el honor y la gloria.



Amleth lo resume en una escena que es el punto de partida del majestuoso pandemónium del que será testigo el espectador: “Te vengaré, padre; te salvaré; madre; ¡te mataré, Fjölnir!”.

Otras películas con alma vikinga

Beowulf

El actor Ray Winstone fue recreado completamente por una computadora para su papel de Beowulf, protagonista de la cinta que lleva el mismo nombre.

Con una ambiciosa producción animada, el director Robert Zemeckis quiso revivir las aventuras de un guerrero nórdico. Es una proeza visual, disponible en Apple TV.

Valhalla Rising

Este filme con el actor danés Mads Mikkelsen es acerca de un guerrero que escapa de la esclavitud y se enrola en un barco vikingo para afrontar su destino.

Vikingos: Valhalla

Una aventura derivada de la serie Vikingos. La nueva trama sigue las tensiones de los guerreros nórdicos y el imperio británico. Se puede ver en Netflix.

The Last Kingdom

Serie enfocada en Uthred, un guerrero que fue criado por vikingos y regresa a su tierra para reclamar el trono. Fue producida por el canal History.Está en Netflix.

Cómo entrenar a tu dragón

Película animada en la que el joven Hipo no quiere seguir la tradición vikinga de cazar dragones y entabla amistad con una de esas criaturas. Está en Netflix.

