Un inglés aristócrata al frente de la Iglesia en ‘The New Pope’

Drama, intriga, conflicto, pero, sobre todo, mucha humanidad. Así describe la serie ‘The Young Pope’ uno de sus actores, el español Javier Cámara, quien también participa en la nueva entrega: ‘The New Pope’, que estrenó su primer capítulo el viernes en Latinoamérica por Fox Premium y en la plataforma ‘streaming’ de la misma cadena.

En ‘The Young Pope’, la historia giró en torno al distintivo personaje interpretado por Jude Law: el papa Pío XIII, el primer pontífice estadounidense y el más joven en la historia, quien redefinió las costumbres de la Iglesia con su personalidad extravagante y su complejo pasado.



Ahora, ‘The New Pope’ retrata los cambios dentro del Vaticano junto con un nuevo papa. Se trata del encantador aristócrata inglés sir John Brannox, que adopta el nombre de Juan Pablo III y asume mientras Pío XIII se debate entre la vida y la muerte tras caer en coma. El reconocido actor estadounidense John Malkovich es el encargado de dar vida a este personaje que, en principio, parece ser un pontífice ideal, pero oculta secretos y cierta fragilidad en cuanto se enfrenta con la difícil tarea de superar a su carismático antecesor. Todo esto, mientras escándalos sexuales, idólatras y posibles ataques terroristas continúan amenazando al catolicismo.



La serie, cuya primera temporada fue aclamada por la crítica y puso varios debates sobre la mesa, vuelve con la dirección del italiano ganador del Óscar Paolo Sorrentino, elogiado por cuidar cada dato de la historia y por traer a imagen con impresionante exactitud dos joyas de la Iglesia como lo son la Capilla Sixtina y la basílica de San Pedro, sin haber grabado dentro de ellas.



Otro detalle exquisito en ‘The New Pope’ es la variedad dentro de su elenco, pues, junto con el estrellato de Jude Law y John Malkovich, brillan figuras de diversas nacionalidades como Maurizio Lombardi, Cécile de France, Ludivine Sagnier, Henry Goodman y Javier Cámara, quien reveló a EL TIEMPO secretos de la esperada producción.



Cámara, actor de clásicos cinematográficos como ‘Hablé con ella’ de Pedro Almodovar, retoma en la secuela al personaje del padre Gutiérrez, un sacerdote español que, contrario a Pio XIII, es un hombre reservado y taciturno, pero demuestra tal lealtad que termina por ganarse la confianza del papa. Ahora tendrá que buscar un lugar en el nuevo papado, mientras protege su querido recuerdo de Pío.



¿Qué trae esta nueva entrega con el papa Juan Pablo III?



Con mi personaje, Gutiérrez, hay toda una reflexión del apoyo y la amistad que logró forjar con el personaje de Jude Law. Cuando yo recibía los guiones parecían poesías. Y cuando conocí a Jude, él estaba muy feliz porque decía que esta relación de lealtad que había entre los dos personajes era de lo más lindo de la primera temporada. Ahora todos están mirando hacia adelante, todos están felices alrededor, mientras Gutiérrez permanece triste, para todos es diferente la transición.



¿Cómo fue trabajar con dos grandes como Jude Law y John Malkovich?



Yo tengo una santísima trinidad actoral que son Ricardo Darín, John Malkovich y Jude Law, y con quienes he trabajado en mis últimos años de labor. Son personas que yo he admirado muchísimo, especialmente a los dos primeros que referencias de la escuela de arte dramático. Y con Jude llegamos a crear una relación muy bonita. Tanto de él como de Malkovich me sorprendió la profesionalidad; aunque juegan en otra liga, tienen una humildad apabullante y fueron sumamente pacientes con el tema del idioma, pues en la producción, así como en el Vaticano, conviven distintas nacionalidades e idiomas.



¿Cómo llegó al proyecto?



Yo le escribí a Sorrentino porque admiraba su trabajo y quería hacer parte del proyecto, y me salté todo el protocolo y lo busqué. Él me correspondió maravillosamente bien y transformó para mí un personaje que era italiano a uno español. Y ha sido el rodaje más precioso que he tenido en mi vida, no solo por estar al lado del nivel de estos creadores, sino por vivir esa ciudad, el mediterráneo o todo el efecto neurálgico de la historia.



¿Qué reto implica representar el poder que tuvieron estos personajes?



El personaje de Malkovich dice en la serie todo el tiempo que es una frágil pieza de porcelana. Y Sorrentino nos dice con eso que quienes ocupan el poder también pueden ser muy frágiles. Estos personajes tan poderosos no son especiales, no son de otro planeta. Son humanos como cualquiera de nosotros, solo que fueron elegidos para defender, bien o mal, el poder que se les ha otorgado. Un poder que es inmensurable, porque como sabemos la fe aún es capaz de mover a millones, pero que, como cualquier otro poder, es constantemente cuestionado.



¿Por qué tanto interés por seguir ahondando en la Iglesia católica?



Abrirle la puerta del Vaticano a la fantasía de Sorrentino me parece algo magistral; detrás de ese misterio, de esa intriga que produce esta gran institución, él logra diseccionar dos personajes tan importantes como el que representa Jude Law y ahora Malkovich, encontrar su humanidad, sus preocupaciones y sus miedos. Y mientras exista la fe, la Iglesia será algo por lo que siempre nos vamos a preguntar.

La serie se ha tildado varias veces de polémica, ¿cómo ve esto?



La religión es un tema controversial, pero todos los temas lo son. La religión a lo largo de la historia ha sido estudiada por filósofos, por escritores y grandes pensadores. Ahora, lo que hace Sorrentino es descubrir la humanidad de muchos de los sacerdotes y las dudas, de todo tipo, que tengan sobre su vida. Además, creo que ha sido muy respetuoso. En esta segunda temporada descubriremos la humanidad de muchos sacerdotes, todos pasan ahora por una suerte de éxodo o diáspora personal para conocerse más. Y tienen dudas sobre su fe, el sexo, la propia religión y su propia vida. Se plantean temas que la propia Iglesia se cuestiona ahora mismo: si los curas se pueden casar, si es posible dedicarle la vida a Dios y al mismo tiempo a una mujer o a un hombre. Son los temas que salen a diario en los periódicos. Y al final lo que la serie pretende es dejar preguntas, más que respuestas.



¿Han hablado de una posible tercera temporada? Hace poco, el director mencionó la posibilidad de darle un giro por fuera de la Iglesia...



Sorrentino es un genio, está todo el tiempo haciendo el montaje en su cabeza. Creativamente es tan veloz y disparado que tienes que estar completamente allí para responderle. Su cabeza está fluyendo todo el tiempo. Nunca sabes qué va a pasar con él. Nos adelantó algo de una tercera temporada que le gustaría hacer fuera del Vaticano. Habló de algunas ideas que seguro aún no puedo contar. Lo único que puedo garantizar es que si lo hace, va a volver con ideas completamente nuevas y distintas. Siempre se le ocurre otra cosa magistral y tendremos que esperar a verlo.



ANNIE GÓMEZ

REDACCIÓN DOMINGO