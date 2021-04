'The Nevers', la impactante serie de mujeres con superpoderes

“Cuando leí las primeras páginas del guion de The Nevers hubo momentos en los que casi perdí el aliento. Estaba emocionada de ver un rompecabezas lleno de historias y una mezcla de acción intensa y un drama con una atención especial en los detalles. Fue algo inesperado”, cuenta la actriz Ann Skelly, en una entrevista con EL TIEMPO, al recordar su encuentro con la que podría considerarse una de las series más ambiciosas de HBO.

La reacción es comprensible cuando se tiene en las manos a un grupo de mujeres viviendo la última etapa de la era victoriana (siglo XIX) y lidiando con prejuicios sociales y batallas personales bastante intensas para abrirse paso en una sociedad llena de conflictos y contradicciones. Además, usando corsés, como ocurría en esa época.



Pero esa lectura pasa de la emoción a la sorpresa, ya que sus protagonistas tienen extrañas habilidades y deberán protegerse entre sí para no ser aniquiladas o explotadas.



Una trama que podría emparentarse con superhéroes contemporáneos, que son poderosos, pero con problemas para encajar en lo que llaman la vida común y demasiado peligrosos para ser recibidos por la sociedad.

Sin embargo, la serie lo que en realidad quiere es acercarse a una aventura de acción y entretenimiento en la que las mujeres deciden unirse y dar la pelea.

Amalia True (Laura Donnelly),es una viuda que quiere cambiar su mundo. Foto: HBO

“Realmente sigue esa idea de que las mujeres siempre han tenido que apoyarse entre sí para alcanzar un gran objetivo o un gran cambio”, comenta Skelly, que interpreta a Penance Adair, una inventora que se dedica a proteger a estas personas tocadas por un don (o maldición) con Amalia True (Laura Donnelly), una viuda que quiere darles una oportunidad a esos extraños.



The Nevers, que se estrena el 11 de abril, a las 8 p. m. por HBO y HBO Go, no puede ocultar una cierta conexión con la trama esencial de una saga tan famosa como la de X-Men, pero su arrojo está en mezclar intriga con ciencia ficción y hasta humor para desligarse un poco de esa sombra.



Joss Whedon (su creador y quien se dice tuvo que abandonar la serie por denuncias de maltrato hechas por actrices de otros proyectos en los que participó) repitió la fórmula que le funcionó muy bien con Buffy, la cazavampiros o Dollhouse, al potenciar la imagen de una heroína llena de matices, ahora con mujeres que pueden controlar el fuego, cantar (sí, cantar como metáfora contra una sociedad que quizá no les daba voz), ser literalmente gigantes o tener visiones del futuro.



Estas características fueron potenciadas con un drama más personal, de la mano de Philippa Goslett, que llegó a comandar el proyecto tras la salida de Whedon.

Goslett es recordada por ser guionista de How to Talk to Girls at Parties, una película inspirada en una historia corta del famoso escritor de literatura fantástica y de ciencia ficción Neil Gaiman, en la que un punk adolescente conoce a una chica extraña que, en realidad, viene de otro planeta. Con esto queda claro que era la indicada para tomar las riendas de la serie.

Y, como si fuera poco, la producción suma un poco de thriller policíaco con un inspector de policía, Frank Mundi (Ben Chaplin), que investiga una serie de asesinatos cometidos por una peligrosa criminal serial a la que relacionan directamente con el grupo de las inusuales protagonistas, que, además, estarían en una misión para evitar el fin del mundo.



“Maladie podría considerarse una anomalía, es poderosa, pero quizá en el lado equivocado de la historia. Tiene características que la conectan con el espíritu de Robin Hood, y como villana puede que esté pidiendo ayuda”, contextualiza la actriz Amy Mason.



“Esta fue una experiencia física muy fuerte, ya que teníamos escenas como en la que peleo bajo el agua. No es nada fácil, y me tocó practicar durante más de una semana para lograrlo. Aunque confieso que fue muy divertido luchar con un corsé puesto”, bromea Laura Donnelly.



The Nevers aparece con tantos elementos que se puede perder un poco el aliento para seguir esta maratónica trama, pero también genera mucho interés por ver hasta dónde van a llegar estas chicas superpoderosas.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1