La cinta 'The Mitchells vs. The Machines' triunfó en la 49 edición de los premios Annie, conocidos coloquialmente como 'los Óscar de la animación', con ocho galardones, entre ellos el de mejor película.

En esta producción de Sony Pictures para Netflix también recayeron los reconocimientos a la mejor dirección, mejor guion, mejor diseño de producción, diseño de personajes, mejor edición, mejores efectos especiales y la condecoración a la actuación vocal más destacada.



'The Mitchells vs. The Machines' narra, en género comedia, la historia de una familia que acompaña a su hijo durante su primer día de universidad, cuando un apocalipsis robot sacude la Tierra.



Tras recibir estos ocho premios, el filme se postula como firme candidata a ganar el Óscar a mejor película animada en los Óscar 2022, que se celebrarán el próximo 27 de marzo en el Dolby Theater de Los Ángeles. Y es que hasta en cuatro ocasiones en los últimos cinco años, la ganadora del Annie a mejor película animada hizo lo propio con el galardón de la Academia de Hollywood.



La crítica también apunta a que una de sus máximas contendientes será la latina 'Encanto', que hoy se alzó con los premios a la mejor animación de personaje, mejor banda sonora y mejor 'storyboard'. La película documental 'Flee', con menos posibilidades en la carrera por la estatuilla, recibió el premio a la mejor película de animación independiente.

Ojito porque #TheMitchellsVsTheMachines ha arrasado en los #AnnieAwards, los premios de cine de animación. En total se ha llevado 8 premios, incluido el de mejor película. #Oscars #Oscars2022 pic.twitter.com/4HuCEWLLbR — CÁMARA Y ACCIÓN (@camyaccion) March 13, 2022

Por otra parte, la producción chilena 'Bestia', que versa sobre uno de los capítulos más oscuros de la dictadura militar en dicho país, obtuvo el reconocimiento a mejor cortometraje.



Este año, los Annie Awards volvieron a celebrarse en formato virtual, y además fueron pospuestos, debido a que el impacto del coronavirus trastocó los planes de la Asociación Internacional de Películas Animadas, que organiza este galardón con sede en Los Ángeles.



En el apartado televisivo, en esta ocasión los Annie tuvieron una producción claramente triunfadora: 'Arcane' (de Riot Games y Fortiche Production). Mejor producción de televisión para la audiencia, mejor dirección, guión o diseño de producción, fueron solo algunos de los nueve premios Annie que consiguió este sábado por la noche 'Arcane', una serie de ciencia ficción ambientada en el videojuego 'League of Legends' que puede verse en Netflix.

