Neo esquivando las balas, arqueando el cuerpo hacia atrás, o caminando por las paredes, en movimientos que en la física corporal de un mortal no son posibles. Pero para él sí, porque es el ‘elegido’. Era 1999 y los espectaculares efectos de The Matrix, así como una historia profunda y transgresora que tocaba temas filosóficos y hasta religiosos, ponían en la boca del mundo a Lana y Lilly Wachowski, entonces los directores y guionistas Andy y Larry, los hermanos Wachowski.

Para entonces, el protagonista de la que sería una trilogía que sacudiría el cine de ciencia ficción ya había hecho papeles intensos e interesantes: Keanu Reeves había estelarizado El abogado del diablo junto a Al Pacino; compartió con Sandra Bullock en la emocionante cinta de acción Speed; persiguió a un célebre ladrón de bancos y surfista en Point Break, de Kathryn Bigelow; fue un abogado en Drácula de Ford Coppola, y se puso en la piel de un jovencito que busca su destino en el drama My Own Private Idaho, en el que compartió con su fallecido buen amigo River Phoenix. Pero nada se compara con Neo, o Thomas Anderson, un programador de sistemas y hacker que tuvo que elegir entre la píldora azul o la roja en The Matrix para empezar un viaje sin retorno.



Hoy, Reeves tiene 56 años y han pasado 22 desde su gran empujón al estrellato. Sigue siendo un hombre callado, amante de las causas sociales, los animales, y que es famoso por montar en metro para regresar a su casa. La próxima semana volverá como Neo en The Matrix: Resurrections (Matrix: Resurrección), escrita por las hermanas Wachowski y dirigida por Lana.



“Cuando Lana me buscó para volver fue un momento muy emocionante”, recuerda Reeves en una entrevista cedida por el estudio. Tal como le sucede a su personaje en The Matrix, el actor tuvo que refrescar los recuerdos y las habilidades para volver a escena en la nueva película.



En las últimas semanas, la publicación Variety reveló cuánto cobró el actor por su participación en la nueva película: entre 12 y 14 millones de dólares. No es mucho más de lo que ganó hace dos décadas cuando recibió 10 millones de dólares.



La diferencia esta vez radica en que el famoso Neo recibirá un porcentaje adicional por lo que recaude la cinta en la taquilla mundial -que va por lo 70 millones de dólares-. Así Reeves podría sumar un salario cercano a los 35 millones de dólares.​

'The Matrix', de 1999, con Keanu Reeves (centro), como Neo. Foto: Warner Bros

Además de Reeves, en The Matrix Resurrections repite Carrie-Anne Moss y debutan en este universo talentos como Jessica Henwick, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris y Jonathan Groff.



Reeves compartió su experiencia en la nueva Matrix, que se encuentra en los cines del país desde el 23 de diciembre

.¿Qué pensó cuando recibió el guion?

​

Pensé que era un guion hermoso. Pensé que era una hermosa historia de amor, y pensé que estaba muy actualizada y era una medicina importante para los días que tenemos. Como siento que The Matrix, Reloaded y Revolutions tenían un cuento con moraleja y mensajes inspiradores, sentí que Resurrections abrazó y habló sobre el lugar donde estamos hoy y, con suerte, será igualmente inspirador.

¿Disfrutó de la estructura de la película, que va hacia adelante y hacia atrás?

​

Sí, especialmente por el personaje que interpreto. Pensé que era realmente interesante, en términos de estructura cinematográfica y narrativa, cómo Lana estaba lidiando con el pasado y el presente, no solo para los personajes de la película, sino también para la audiencia que la ve. Creo que el uso de los flashbacks es muy enriquecedor, junto con algunas de sus elecciones editoriales y la forma como incluye a la audiencia en el relato y nos permite estar conectados con el viaje actual del personaje a medida que se desarrolla la película.

¿Cómo se sintió al ponerse de nuevo en la piel del señor Anderson / Neo?

​

Fue agradable. El personaje tiene un sentido de cuestionarse y también tiene experiencia y conocimiento. Entonces, con eso, hay momentos en la película en los que se pregunta: ‘¿Vale la pena esto? ¿Qué sucedió realmente? ¿Qué significa?’. Creo que es una bruma entre la memoria, la ficción, la realidad, la verdad, la perspectiva, los sistemas, el control, las perspectivas personales... Esa especie de caleidoscopio que atraviesa Neo y que tiene sus referencias. Hay muchos nombres que aparecen en momentos que hablan del pasado y se inspiran en él, que han tomado ciertas decisiones y las enfrentan: ‘¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué esperamos hacer?’. No solo para los humanos, sino también para la inteligencia artificial, otro tipo de seres que sienten. Este tapiz, este caleidoscopio, era bastante profundo y fue un placer jugarlo.

Lana es una brillante escritora y directora. ¿Cuál fue su experiencia al comparar el trabajo de hace 20 años con el de ahora? ¿Ha cambiado mucho su estilo?



Sí. El cineasta con el que trabajé a finales de los 90 y principios de los 2000 y con el que ahora trabajé en Resurrections era familiar, pero también había evolucionado, diría que vivido una revolución. Era un cineasta que miraba en los monitores y estaba interesado en la luz artificial y que ahora está fascinado, interesado y reconociendo el poder del sol. El cineasta que estaba viendo las cosas de manera bastante objetiva en los monitores ahora está de pie junto al operador de la cámara y lo guía a través de las tomas. Alguien que está interesado en el ensayo ahora no está ensayando, dice cosas como ‘aprendes haciendo’, pero lo haces frente a la cámara. Es una forma diferente de trabajar, es un cambio fundamental y lo hizo muy emocionante. No es que la otra forma no sea emocionante, pero esta lo es mucho más.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss. Foto: Warner Bros

Háblenos de Carrie-Anne Moss, que regresó como su socia en esta película...

​

Ella es tan especial, es un placer trabajar con Carrie-Anne. La dualidad de nuestros personajes está unida por el amor. Es un placer interpretar la conexión que tienen Thomas Anderson y Trinity, y ella es una artista excepcional, un alma justa. Fue un verdadero placer trabajar juntos de nuevo.

'The Matrix Resurrections' habla sobre dar un salto de fe. Para Neo es literal. ¿Cómo fue el entrenamiento esta vez, lo físico y las peleas que evolucionan en esta saga?



Fue muy similar a la formación que tuve para las películas pasadas. Supongo que lo más importante esta vez fue que Carrie-Anne y yo saltamos de un edificio. Eso fue diferente. Trabajamos con Scott Rogers, quien diseñó todo el cable y la arquitectura de ese momento, es alguien con quien he trabajado antes y le tengo total confianza. Pensé que era realmente genial que Lana quisiera que nuestros personajes saltaran de un edificio y no hicieran la escena en un entorno generado por computador. Ella nos dio la oportunidad de hacer algo y tener una experiencia que jamás habíamos vivido.

¿Qué espera que experimenten las audiencias cuando vean la película?

​

Espero que la encuentren interesante e inspiradora, que se la pasen bien, se rían y lloren, que tengan un buen sustento, un buen alimento para el pensamiento y que se diviertan maravillosamente con la experiencia de verla.



