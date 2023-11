'The Marvels': el peor estreno en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel

El regreso de la Capitana Marvel y su reunión con la astronauta Mónica Rambeau (Teyonah Parris) y la joven Kamala Khan (Iman Vellani), conocida como Ms. Marvel, no fue suficientemente atractiva para el público ni para los fans del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel). La película que estelariza este trío de superheroínas, The Marvels, tuvo el estreno más decepcionante en la historia de la marca de cómics en el cine.

La nueva película es dirigida por Nia DaCosta, también directora de los filmes Little Woods y Candyman, que es la primera mujer afro y la más joven en dirigir una cinta de los superhéroes de Marvel. Durante el fin de semana de estreno en Norteamérica, The Marvels alcanzó solamente 47 millones de dólares cuando su estimado se calculaba por encima de los 80 millones de dólares.



En otros países, el asunto no resultó mejor: su taquilla internacional fue de 63,3 millones de dólares en 51 territorios. Disney esperaba generar al menos 140 millones de dólares durante el fin de semana.

Facebook Twitter Linkedin

Iman Vellani (Ms. Marvel), Brie Larson (Capitana Marvel) y Teyonah Parris (Mónica Rambeau) protagonizan la nueva aventura en la que hay humor y acción. Foto: Marvel Studios

The Marvels es la tercera cinta en la historia del MCU que no supera los 60 millones de dólares en su debut en los teatros: en 2008, The Incredible Hulk, solo alcanzó los 55,4 millones de dólares, y Ant-Man, de 2015, llegó a los 57,2.

Los demás problemas

Pero un debut tan flojo no es el único problema que ha enfrentado The Marvels. La película tuvo muchas complicaciones en su realización, al punto de que Brie Larson ha dicho en varias entrevistas que está considerando retirarse de Marvel. Una de las razones fue el rodaje de esta película, que se prolongó casi al doble de su tiempo.



Además, la actriz ha sido objeto de muchos mensajes de odio por parte de los fanáticos del personaje que interpreta, que hoy es uno de los más poderosos de la casa de cómics y de vital importancia en este momento en el entramado del MCU.



Con Nia DaCosta, la cosa no resultó menos compleja. Ella padeció crisis de estrés durante la filmación y después hubo un escándalo porque ‘abandonó’ la posproducción en la parte del montaje de The Marvels.



The Marvels contó con un presupuesto de 220 millones de dólares y se calcula que se invirtieron otros 100 para la promoción mundial.

Más noticias