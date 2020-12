Un test para despedir con broche de oro a la serie 'The Mandalorian'

Mientras los que ya vieron el episodio final de la segunda temporada de The Mandalorian entre aplausos y lágrimas de emoción, que mejor tributo a esta serie que respondiendo a este test para saber el nivel de fanatismo de esta aventura intergalática inspirada en la saga de Star Wars.

1. La profesión original de Mando es:



A. Stormtrooper

B. Cazarrecompensas

C. Soldado de la República

D. Vigilante de una mina secreta del Imperio



2. Los mandalorianos son:



A. Una especie de criaturas mitad robot, mitad humanos

B. Un grupo de guerreros que se rebeló contra el Imperio

C. Los seguidores de una religión

D. Jedis que renegaron de la Fuerza y les arrebataron sus poderes.

El famoso, tierno y poderoso Baby Yoda. Foto: EFE

3. Este es uno de los manjares favoritos de "Baby Yoda":



A. Las cucarachas galácticas

B. Los sapos

C. La lengua de dragón

C. Las raíces de un árbol de Tatooine



4. "Baby Yoda" es confundido frecuentemente con:



A. Una mascota

B. Un manjar interestelar

C. La pelota de un sangriento deporte imperial

D. Un sacerdote



5. La edad aproximada de "Baby Yoda" es:



A. 8 años

B. 3 meses

C. 50 años

D. 3 años



6. El verdadero nombre de "Baby Yoda" es:



A. Grogu

B. Hardoom

C. Keylo

D. Asclof



7. El creador de The Mandalorian es:



A. George Lucas

B. Jon Favreau

C. Steven Spielberg

D. Pedro Pascal



8. Los animalistas deberían protestar contra la serie por:



A. Matar especies nativas, como los dragones Krayt, y no luchar por su preservación

B. Usar a Baby Yoda como mascota

C. La cacería

D. La glotonería de Grogu





La serie estrenará a finales de diciembre de 2021 su tercera temporada. Foto: Disney+



9. La armadura de Mando está hecha de:



A. Oro blanco

B. Acero Beskar

C. Platino

D. Diamante metalizado



10 ¿Cuántos personajes han visto la cara actual de Mando en lo que va de la serie?



A. 1

B. Ninguno

C. 4

D. 2



11. Mando tiene una marcada aversión contra:



A. Los droides

B. Los huevos

C. La sopa

D. Los besos

The Mandalorian es protagonizado por Pedro Pascal. Foto: Disney+

Escena del rodaje de The Mandalorian Foto: Disney+

12. Las armaduras mandalorianas no pueden estar en el cuerpo de:



A. Campesinos

B. Jedis

C. Stormtroopers

D. Nadie que no predique la religión mandaloriana



13. Grogu ve a Mando como:



A. Su guardaespaldas

B. Su papá

C. Su mejor amigo

D. Su amo



14. Científicamente Grogu tiene una fuerte concentración de:



A. Midiclorianos

B. La Fuerza

C. Células alteradas por rayos Gamma

D. El ADN de Yoda



15. En la serie apareció la cantina de Chalmun, que es famosa en la saga de Star Wars porque:



A. Era el lugar preferido de Jabba the Hutt

B. Fue el punto de reunión de los guerreros Jedi

C. En ese lugar Luke Skywalker y Ben Kenobi conocieron a Han Solo y Chewbacca.

D. En esa cantina Mando escondió a Grogu



16. The Mandalorian se caracterizó por

A. Usar una tecnología vintage

B. Abusar de la pantallas verdes

C. Usar imágenes de archivo de Star Wars

D. Ser los primeros en la tecnología Stage Craft.



17. Hay un guiño impactante a la última trilogía cinematográfica de Star Wars en el episodio en el que Mando revela un poco más a la audiencia, ¿A quién está ligada esa referencia?

A. A Kylon Ren

B. A Poe Dameron

C. A Luke Skywalker

D,.A Rey



18. En esta temporada reaparece uno de los caza recompensas más famosos de toda la saga: Boba Fett ¿Quién es el actor que lo interpreta?



A. Temuera Wilson

B. Jeremy Bulloch

C. Nick Nolte

D. Daniel Logan





19. La razón por la que Bo Katan rechaza el sable oscuro es:



A. Porque no conoce sus alcances

B. Porque es un pacifista empedernido

C. Porque tiene claro que debe ganársela

D. Porque tiene miedo de la responsabilidad.



20. El sable oscuro ya había sido referenciado en el universo de Star Wars

A. En el Episodio II

B. en Star Wars; New Hope

C. En El Retorno del Jedi

D., En Star Wars Rebels.

21. Cuál es la frase que más se repite en la serie?



A. Que la fuerza te acompañe

B. Ese es el camino

C. Niño, no te comas eso

D. Pequeño saltamontes.



22. Moff Gideon tiene una espada laser de color



A. Rojo

B. Azul

C. Verde

D. Amarilla



23. Lo más valioso que tienen los dragones Krayt dentro de su cuerpo es:



A. Perlas gigantes

B. Diamantes en el intestino

C. Su deliciosa carne

D. Una osamenta de marfil



24. Los soldados con armadura negra (o Dark Troopers) aparecieron por primera vez en:



A. El Imperio Contraataca

B. Un videojuego de los años 90

C. La venganza de los Sith

D. Rogue One

Cara Dune es una guerrera de The Mandalorian Foto: Disney

25. ¿Cuál es la marca que delata a Cara Dune, la valiente compañera de Mando, como ex soldado de la República?



A. Una cicatriz en la pierna

B. Un tatuaje

C. La marca de un chip detrás de la oreja

D. Que no tiene el dedo meñique del pie izquierdo.



26 Los jedis y los mandalorianos han sido históricamente:



A. Aliados

B. Enemigos

C. Hermanos de sangre

D. No han tenido ninguna relación



27. Cómo se llama Mando

A. Qui-Gon Jinn

B. Tholme

C. Quinlan Vos

D. Din Djarin



Encuentre las respuestas al test aquí



