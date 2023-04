Faltan dos episodios para que finalice la tercera temporada de The Mandalorian, y lo cierto es que este ciclo ha pasado inadvertido. La serie sigue siendo un espectáculo visual, que tiene como arma poderosa esa ‘tonelada de ternura verde’ llamada Grogu y que cuenta con Pedro Pascal, el actor más querido en redes, pero la narrativa de la que es considerada la mejor serie de las nuevas aventuras inspiradas en Star Wars parece haber disminuido un poco ese brillo que la hizo única.

Un panorama preocupante, pues se trata de la aventura de Din Djarin, el guerrero que tenía a todos los fanáticos de la saga más famosa de ciencia ficción en la palma de su mano. Todo un triunfo, sabiendo lo exigentes que pueden llegar a ser algunos de los seguidores incondicionales del universo creado por George Lucas y ahora manejado por Jon Favreau y Dave Filoni. ¿Será que se acabó la magia de Pascal y Grogu en Disney+?



No exactamente, quizá el problema sea más estructural para una narrativa que superó las expectativas en su primera temporada y llevó al paroxismo a sus fieles en la segunda al darle la bienvenida a un Luke Skywalker creado por la tecnología digital, pero que en general equilibraba muy bien la nostalgia con el carisma de un mandaloriano asentado en su papel de héroe paternal y que parecía haber alcanzado el límite de su misión, al entregar al poderoso Grogu al jedi más famoso del cine.

Ante el éxito, los productores se dieron cuenta de que había que contar más. El bebé y su protector se reencontrarían en la tibia El libro de Boba Fett y afianzarían una química que tendría que explotar en el tercer ciclo de su propia serie. Pero no ha sido así.

Pedro Pascal (centro) ha dado un poco el paso al costado como héroe.

The Mandalorian está bien producida, son innegables su propuesta visual y ambientación. Pascal regresó con su armadura y ese casco que le daba un halo de misterio, y la hostilidad, acción y el humor no han perdido su textura dentro de la narrativa, pero al prometer la redención del personaje, parece que se ha perdido un elemento crucial: el camino del héroe.

Din Djarin se fue haciendo a un lado, se convirtió en una especie de guerrero que en cada episodio tiene que arreglar un problema y seguir su camino. Pelea con piratas intergalácticos, monstruos camuflados en las profundidades de lo que una vez fue su hogar y hasta con androides con problemas de funcionamiento que se convierten en un peligro inusual en un planeta donde reina el roquero y comediante Jack Black y una reina, que no es otra que la estrella de pop Lizzo, a la par de un Cristopher Lloyd (el doctor Martin de Regreso al futuro) en una aparición especial y, tristemente, poco interesante.

Las estrellas y sus cameos (no hay que olvidar la verdadera redención de la serie, al invitar al actor Ahmed Best–el odiado Jar Jar Binks–, convertido en un poderoso jedi), dan cuenta del problema de la serie esta temporada: el protagonista es eclipsado por todos y la capacidad superficial que tienen para disparar las nostalgias, sonrisas y algunas sorpresas.



Bo-Katan se ido convirtiendo en la salvadora del día.

Hasta Bo-Katan, la mandaloriana con una presencia y poder muy interesantes, termina robándole el show a este amado Pedro Pascal escondido en un casco reluciente, que ahora sigue experimentando la histeria del éxito de otra de sus series: The Last of Us, de HBO.

Sin embargo, en su despegue con la aventura inspirada en Star Wars ya no importa su evolución, sino su capacidad para reaccionar ante un nuevo peligro, y ni qué decir de los poderes de Grogu, que solo han servido para algunos momentos divertidos, pero no para cambiar situaciones de verdadera tensión.

Grogu sigue siendo el personaje más divertido de la serie.

La tercera temporada de The Mandalorian no está causando las reacciones de otras épocas, parece haber desvinculado de su entramado argumental un conflicto sociopolítico o un matiz más profundo para sus protagonistas. Y hasta se contradice, ya que con la ganas de entretener, ahora la serie parece más lenta y la gran aventura de Din Djarin no se vislumbra en ese horizonte. ¿Podrá encontrar el camino en los dos últimos episodios?

