Regresa The Mandalorian que, sin exagerar, es la serie que salvó al nuevo universo de historias inspiradas en la saga de Star Wars. Le ha ganado la batalla por el afecto a los fanáticos más exigentes de esta y otras galaxias y se ha quedado pegada en el corazón de los puristas y nuevos seguidores por encima de otras propuestas como Obi Wan-Kenobi; el libro de Bobba Fett y hasta Andor.

Por eso, el estreno del primer episodio de su tercera temporada en Disney+ este 1 de marzo es un acontecimiento de otro mundo, que hace necesario un reencuentro con las aventuras del cazarrecompensas Din Djarin y el tierno y poderoso Grogu.

Mientras se revelan las nuevas aventuras de estos héroes en un universo cada vez más peligrosa, los invitamos a refrescar la memoria y el conocimiento de The Mandalorian con este test de otro mundo, mejor, de otra galaxia.



1. ¿Por qué se quitó el casco Din Djarin, el mandaloriano.



A. Para reconocerse y reconectarse consigo mismo.

B. Para ser aceptado en su cultura y redimirse.

C. Para que Grogu no tuviera miedo.

D. Para cambiar el casco, destruido por las batallas.

2. The Mandalorian tiene como una de sus influencias en:



A. La serie Shogún.

B. El cine de ciencia ficción de James Cameron

C. El Blaxplotation.

D. El cine de Akira Kurosawa.

3. ¿Cuál es la frase más famosa entre los mandalorianos?



A. Vamos hasta el final.

B. Vivimos una sola vida.

C. Este es el camino.

D. Cada paso a su tiempo.

Un nuevo y reluciente casco guarda de nuevo la identidad de Din Djardin. Foto: Disney Plus

4. La aparición de Luke Skywalker se dio para…



A. Seguir su camino como héroe.

B. Acabar con Din Djarin.

C. Acoger a Grogu como Padawan.

D. Salvar a Ashoka.

5. La nueva temporada de The Mandalorian tiene un invitado de lujo:



A. Harrison Ford.

B. Carl Weathers.

C. Daniel Graig.

D. Christopher Lloyd.

6. ¿Cuál era el objetivo original del Din Djarin cuando asumió la misión en la serie?



A. Destruir el Imperio.

B. Cazar a Grogu.

C. Robar a Boba Fett.

D. Traficar armas con Andor.

Los conflictos, la violencia y hasta un elemento filosófico definen la nueva etapa de la serie. Foto: Disney Plus

7. Al quitarse Din Djarin el casco enfrenta:



A. Un juicio marcial por traición.

B. Su jubilación como cazarrecompensas.

C. Un ascenso en frente revolucionario contra el imperio.

D. Pierde su título como mandaloriano.



8. La historia de The Mandalorian se sitúa en el universo de Star Wars…



A. Cinco años después de la caída del Imperio.

B. En la época de los acontecimientos de El imperio contraataca.

C. Dos años después de la muerte de Obi-Wan Kenobi.

D. En el mismo año en que Luke Skywalker decide convertirse en ermitaño.

9. El Darksaber es un arma muy importante dentro de la serie ¿qué se debe hacer para acceder a su poder?



A. Matar a Grogu.

B. Vencer a Moff Gideon.

C. Robarla de la Fortaleza de la Soledad.

D. Derrotar en combate a Din Djardin.



10. Cuando Pedro Pascal aceptó el papel principal en The Mandalorian, ¿a quién le pidió un consejo para asumir el reto?

A. Harrison Ford.

B. Natalie Portman.

C. Óscar Isaac.

D. Adam Driver.



Pedro Pascal vuelve a uno de sus papeles más queridos de su carrera. Foto: Disney Plus

11. The Mandalorian pasará a la historia por haber usado la tecnología denominada…



A. Green Screen.

B. Stop-Motion.

C. Dolby Atmos 2.0

D. Stage Craft.

12. ¿Qué es el Beskar?

A. La comida típica en Mandalore.

B. El material con el que están hechas las armaduras.

C. El arma más poderosa de Din Djardin.

D. El nombre del poder de Grogu.

La producción es una de las más ambiciosas en este nuevo ciclo. Foto: Disney Plus

13. ¿Cómo se llamaba el planeta al que el mandaloriano llega a buscar a Grogu?

A. Arvala-7.

B. Tatooine.

C. Melmac.

D. Kuill.

14. En la serie hay dos actores que asumen el papel de directores de episodios.



A. Jon Favreau y Kathleen Kenendy.

B. Jennifer Lync y Dave Filoni.

C. Gina Carano y Pedro Pascal.

D. Bryce Dallas Howard y Carl Weathers.

15. En la tercera temporada se espera…



A. El reencuentro de Grogu con el guerrero.

B. Las batallas de Ashoka.

C. Nuevas aventuras de Grogu y Din Djardin.

D. Una misión en solitario del guerrero mandaloriano.

Respuestas

1.B

2.D

3.C

4.C

5. D.

6. B.

7. D.

8. A.

9. D.

10. C.

11. D.

12. B.

13. A.

14. D.

15. C.