El primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian es épico, tierno y violento. Su espíritu de western se vislumbra con un protagonista que quiere saldar su pecado de revelar su identidad, y reaparece con una máscara reluciente y la compañía de un Grogu -tan eficazmente tierno- y la química inquebrantable entre ambos. Desde el inicio nos recuerda el compromiso que tienen los mandalorianos con sus férreas creencias.

Una batalla brutal, imperdible para fanáticos y no fanáticos, trae de vuelta a los protagonistas de la mejor serie que ha producido el universo de Star Wars. Pedro Pascal cubre su rostro, pero sigue siendo ese personaje tenso que ha alimentado un poco de emoción paternal y un sentimiento de amistad muy fuerte, por ejemplo, cuando trata de reactivar al androide IG-11, un viejo compañero que sin duda puede ayudarlo en su viaje para cumplir un ritual esencial y ganarse de nuevo la confianza de los suyos. El capítulo revela una pista para llegar a las aguas profundas de Mandalore y restaurar su identidad como guerrero, pero antes debe encontrar una pieza clave para el éxito de la misión.



La tercera temporada de The Mandalorian se muestra más ambiciosa, con un episodio que pisa poco a poco el acelerador. Grogu cumple con la expectativa de ser tierno y hasta divertido en esos momentos donde la tensión abraza el relato. También hay lugar para duelos en la renacida ciudad de Nevarro y una persecución en el espacio, con la calidad a la que nos tiene acostumbrados el artífice de la serie John Favreau.

‘The Exposito', el nombre del episodio, marca un regreso muy sólido, no parece que han pasado más de dos años desde el final de la segunda temporada. El camino del guerrero es duro y Din Djarin sabe que no la tiene fácil, pero no dará su brazo a torcer a pesar de algunos encuentros desafortunados, que se equilibran con guiños a la saga de Star Wars y la sensación de que The Mandalorian mantiene su tono de entretenimiento en una base muy sólida.



El inicio de la temporada es eficaz y genera una gran expectativa, sobre todo por la manera en que podría evolucionar la relación entre el mandaloriano y ese pequeño que todos insisten en llamar Baby Yoda. El guerrero, el cazarrecompensas, quiere seguir siendo lo que ha sido, pero hay un cambio profundo que solo se intuye en el episodio de esta serie que comenzó con el pie derecho, ¡larga vida a los mandalorianos!

ANDRÉS HOYOS VARGAS

