'The Lion King' es la cinta animada más taquillera de la historia

La nueva versión de ‘The Lion King’ (El rey león) de Disney se convirtió este fin de semana en la película de animación más taquillera de la historia (sin contar la inflación).



Según los datos de recaudación ofrecidos este lunes por el portal Box Office Mojo, el ‘remake’ de ‘The Lion King’ suma ya 1.337 millones de dólares, una cifra con la que ha superado el récord que hasta ahora tenía ‘Frozen’ (2013) con 1.276 millones de dólares.

La marca de ‘The Lion King’ se refiere a cifras absolutas de taquilla y no tiene en cuenta la variación de los precios con el paso del tiempo.



Este logro histórico ‘The Lion King’ llega rodeado de cierta confusión, ya que, a lo largo de la campaña promocional de esta película, Disney ha jugado al despiste sin definir este filme como cinta de animación o de acción real.



Es posible que esta ambigua estrategia de la compañía intentara subrayar la asombrosa tecnología hiperrealista que ha usado el director Jon Favreau en una película que casi aparenta ser un documental cuando, en realidad, ha sido creada por computador a partir de la nada.

Por delante de 'The Lion King' solo está 'Avengers: Endgame' (2019), que se convirtió con 2.795,5 millones de dólares en la película con mayor recaudación de todos los tiempos.

De los centenares de planos que componen ‘The Lion King’, solo hay uno que no ha sido elaborado digitalmente: la imagen de un amanecer en la sabana africana con la que comienza el largometraje.



"La tecnología es una forma de magia. Para nosotros, hacer ‘The Lion King’ tan excitante e interesante visualmente como pudimos, con todas estas tecnologías que la gente no ha visto hasta ahora (...), crea emoción", dijo Favreau en julio.



No obstante, una parte notable de la prensa especializada criticó esta tecnología hiperrealista por haber limitado la expresividad y la puesta de escena de la película, especialmente si se compara con la imaginación visual de la ‘The Lion King’ original de 1994.



Categorías fílmicas y discusiones tecnológicas al margen, ‘The Lion King’ es uno de los grandes fenómenos del cine de 2019 y, tras solo cuatro semanas desde su estreno, ya figura como la segunda película más taquillera del año.



Por delante de ‘The Lion King’ solo está ‘Avengers: Endgame’ (2019), otra propuesta de Disney y que recientemente se convirtió con 2.795,5 millones de dólares en la película con mayor recaudación de todos los tiempos (sin contar la inflación) al superar los 2.789,7 millones de ‘Avatar’ (2009).



La nueva ‘The Lion King’ reimagina el emocionante y épico enfrentamiento entre el león Simba y su malvado tío Scar y para su doblaje, en la versión original, contó con actores como Donald Glover, Beyoncé y Chiwetel Ejiofor.



EFE/ Los Ángeles (EE.UU.)