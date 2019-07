Beyoncé se lució en la alfombra roja del estreno de ‘The Lion King’

Beyoncé y Donald Glover triunfaron este martes en el estreno mundial en Los Ángeles (EE.UU.) de la nueva versión de ‘The Lion King’, película de Disney que llegará a los cines el viernes 19 de julio.



Con un espectacular vestido de Alexander McQueen repleto de brillos, Beyoncé reinó en la alfombra roja frente al Dolby Theater, el auditorio en el que se celebran los Óscar cada año y en donde tuvo hoy lugar la primera proyección de 'The Lion King'.

Beyoncé, que ha prestado su voz a Nala en este filme, estuvo acompañada por su hija Blue Ivy Carter.



Disney desveló además que Beyoncé ha producido y supervisado 'The Lion King: The Gift', un álbum en el que diferentes artistas de todo el mundo han abordado los sonidos de África.



'Spirit', con la firma de Beyoncé, es el single de adelanto de este disco que estará disponible el mismo día del estreno de la película.



Al margen de Beyoncé, otro de los grandes protagonistas de la "premiere" fue el actor y cantante Donald Glover, que se ha encargado de doblar a Simba y que hoy se presentó en Los Ángeles con un traje claro de Gucci con cuadros rojos y la camisa abierta.

El actor Donald Glover fue otro de los que ser robó el show. Foto: Reuters

Con un elenco lleno de caras conocidas de Hollywood, la alfombra roja de 'The Lion King' contó también con su director Jon Favreau, con los actores Seth Rogen, Billy Eichner y Chiwetel Ejiofor, y con el compositor Hans Zimmer.



Y al margen de las estrellas involucradas en este proyecto, también se vio como invitados al estreno a actores como Pedro Pascal y las hermanas Zooey y Emily Deschanel, o al presentador televisivo Jimmy Kimmel.



'The Lion King' es una reinterpretación con los efectos digitales más avanzados de la cinta homónima de 1994, que es todo un clásico de la animación de Disney.



El filme original recaudó 968 millones de dólares, se convirtió en la película más taquillera de 1994 en todo el mundo, y ganó dos Óscar: mejor canción por 'Can You Feel the Love Tonight', de Elton John y Tim Rice; y mejor banda sonora para Hans Zimmer.



La nueva 'The Lion King' encaja en la estrategia de Disney de reimaginar algunos de sus grandes clásicos, ya sea con actores de carne y hueso o con recreación digital.



Así, el estudio ha estrenado este año 'Dumbo', del director Tim Burton, y 'Aladdin', del realizador Guy Ritchie.



EFE/ Los Ángeles (EE.UU.)