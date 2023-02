'The Last of Us' logró darle una vuelta de tuerca genial al apocalipsis y se ha convertido en una de las series más vistas del año, y probablemente la mejor. Los zombis de 'The Walking Dead' les dieron paso a unas criaturas con cara de brócoli y carnosidades color púrpura que resultan más aterradoras que la eterna mueca podrida de un muerto viviente 'clásico'. El éxito de la serie, sin embargo, está en la relación de los dos protagonistas, un mercenario de este nuevo mundo (Pedro Pascal) y una niña (Bella Ramsey) que tienen por delante una travesía tan intensa como la de los héroes de otra novela del fin del mundo: La carretera, de Cormac McCarthy.



¿Qué tanto sabe de la serie? Este test es para expertos y futuros adictos a una producción que tiene todo para hacer historia.

1. The Last of Us se inspiró en uno de los videojuegos más famosos de los últimos tiempos. Su creador hizo un prototipo para un consagrado director de cine, ¿cuál?



A. John Carpenter.

B. Roland Emmerich.

C. George Romero.

D. Mary Lambert.

The Last of Us ofrece una aterradora visión del futuro por culpa de unos hongos infecciosos. Foto: HBO Max

2. Los 'zombis' de The Last of Us nacieron de la misma tierra. Son unos hongos que toman el control de la mente y deciden acabar con los humanos. La teoría acerca de la propagación de la infección de los Cordyceps en los humanos dice que:



A. Fue por culpa de una prueba de laboratorio.

B. Se propagó por un compuesto químico presente en las medicinas

C. Un pesticida causó una mutación incontrolable

D. Se propagó a través de los alimentos.



Joel y Ellie generan un vínculo paternal muy fuerte. Foto: HBO Max

3. ¿Cómo se llama el pueblo donde vivían Frank y Bill, los encantadores personajes del tercer episodio de la serie?



A. Lincoln.

B. Southwest.

C. Santa Bernardita.

D. Boston.

4. ¿Cuál es el sueño de Joel si se volviera a la normalidad?



A. Vivir con su hermano en Jackson.

B. Adoptar a Ellie.

C. Tener un rancho y criar ovejas.

D. Vivir en las montañas solo.

5. Además de Estados Unidos, ¿dónde se evidencian los primeros casos de infección?



A. Ciudad de México.

B. India.

C. Yakarta.

D. Turín.

6. Craig Mazin, el artífice de la serie, es conocido por:



A. Station Eleven.

B. Chernobyl.

C. Threads.

D. The Stand.

7. Las luciérnagas, el grupo 'pendenciero' de la serie, busca:



A. Dominar en el caos imperante por la infección.

B. Apabullar a los afectados con el hongo y explotarlos.

C. Adoctrinar a los sobrevivientes bajo un nuevo orden social.

D. Acabar con un estado fascista conformado tras el conflicto.

8. 'The Last of Us' puso a cantar un hit de los ochenta perteneciente a:



A. REM

B. Laura Branigan

C. Depeche Mode.

D.Linda Ronstant.

La serie explora el dolor y la perdida en una trama llena de aventuras y tensión. Foto: HBO

9. Ellie representa para la serie:



A. Un peligro

B. Una luz de esperanza

C. La buena educación en época de crisis

D. La traición.

Bella Ramsey es una chica rebelde en la serie. Foto: Cortesía HBO Max

10. Pedro Pascal y Bella Ramsey ya habían coincidido en otra serie:



A. House of the Dragon

B. Narcos.

C. Game of Thrones.

D. Hilda.



11. ¿Qué pasó con la hija de Joel?



A. La mataron a mordiscos.

B. La mató una luciérnaga.

C. Escapó y Joel debe encontrarla.

D. La mató un soldado.

Nico Parker hizo el papel de Sarah. Foto: HBO

12. ¿Quién es el personaje obsesionado con la venganza que no dudaba en matar mujeres y niños inocentes?



A. Kathleen.

B. Theresa Servopoulus.

C. Tommy.

D. Doctor Neuman.

13. Antes del 'apocalipsis' Bill era:



A. Ingeniero de sistemas

B. Músico.

C. Un anarquista.

D. Vendedor de seguros.

Nick Offerman hizo uno de los papeles inolvidables en The Last of Us. Foto: HBO Max

14. Dentro de todos los 'monstruos' que han salido en la serie, hay uno que impactó a los fanáticos por:



A. Su tamaño

B. Tener seis brazos.

C. Tener cuernos.

D. Ser un águila infectada.



15. ¿Pedro Pascal tiene hijos en la vida real?



A Sí.

B. No.

Respuestas

1.C

2.D

3.A

4.C

5.C

6.B

7.D

8.C

9.B

10.C

11.D

12.A

13.C

14.A

15.B ​

