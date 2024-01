'The Last Of Us' temporada 2 anuncia nuevos personajes: conozca al elenco

La aclamada serie de HBO, 'The Last of Us', se prepara para su segunda temporada con un elenco renovado y prometedor.

(Lea también: Bella Ramsey adelanta detalles de la segunda temporada de 'The Last of Us').

Basada en el exitoso videojuego del mismo nombre, la serie ha capturado la atención de la audiencia con su representación de un mundo devastado por una pandemia causada por un virus cordyceps. Este virus transforma a las personas en caníbales, transmitiéndose a través de un mordisco.



La humanidad, reducida a la supervivencia en zonas de cuarentena y asentamientos independientes, encuentra en 'Joel' y 'Ellie', interpretados por Pedro Pascal y Bella Ramsey, los protagonistas de una misión crítica.



Ellie, una joven infectada pero inmune, se convierte en la clave para encontrar una cura.

(Siga leyendo: ¡Confirmado!: 'The Last of Us' es la serie más vista en la historia de HBO Max).

Kaitlyn Dever se une al elenco



Kaitlyn Dever es una actriz estadounidense que ha logrado hacerse un nombre en la industria del entretenimiento a través de una serie de roles memorables y actuaciones destacadas.



Su carrera comenzó a tomar forma con su interpretación de 'Gwen Thompson' en la película 'An American Girl: Chrissa Stands Strong', donde mostró una habilidad notable para capturar la complejidad emocional de su personaje. Su talento continuó brillando en series como 'Justified', 'Last Man Standing y 'Short Term 12'.

Recientemente, Kaitlyn Dever ha sido confirmada para unirse al elenco de la segunda temporada de la exitosa serie 'The Last of Us', donde interpretará a 'Abby'. Este personaje es descrito como una soldado hábil cuya visión del mundo se ve profundamente alterada.

Craig Mazin y Neil Druckmann, responsables de "The Last of Us", destacan la importancia de elegir actores talentosos y fieles al espíritu de los personajes originales.

(De interés: 'The Last of Us': las increíbles cifras de audiencia en el final de la serie).

Isabela Merced: una nueva cara en el escenario post-apocalíptico



Isabela Yolanda Moner, más conocida como Isabela Merced, es una destacada actriz y cantante de origen peruano-estadounidense, nacida en Cleveland, Ohio, el 10 de julio de 2001.



Merced se ha ganado el reconocimiento en la industria cinematográfica por sus papeles principales en varias películas de renombre en Hollywood. Entre sus actuaciones más notables se encuentran su papel en 'Transformers: El Último Caballero', donde fue la primera latina en un rol protagónico, y su reciente actuación estelar en la película de Marvel, 'Madame Web'.

Su carrera despegó desde temprana edad con su participación en la serie '100 Things to Do Before High School' y la película 'Dora y la ciudad perdida', ambas de Nickelodeon.



En la serie de HBO 'The Last of Us', Isabela Merced asume el papel de 'Dina', la exnovia de 'Ellie'. Este personaje desempeña un rol vital en la narrativa tanto del videojuego como de la adaptación televisiva, siendo una sobreviviente fuerte e independiente en un escenario post-apocalíptico.

Young Mazino asumirá el papel de Jesse



Christopher Young Kim, que se presenta en el ámbito profesional como Young Mazino, es un actor estadounidense nacido el 27 de agosto de 1991.



Se ha hecho conocido principalmente por su interpretación de Paul Cho en la serie 'Beef' de Netflix, una actuación que le valió una nominación al premio Emmy 2023 en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una serie limitada o de antología.

Young Mazino ha sido seleccionado para dar vida a 'Jesse', un personaje significativo en la segunda temporada de la serie. Con una trayectoria destacada en la actuación, especialmente en 'Beef' de Netflix, Mazino trae a la serie su experiencia y habilidad en escenas de combate, elementos cruciales para su personaje.

'The Last Of Us': expectativas para la temporada 2



A pesar de que aún no hay una fecha de estreno confirmada para la segunda temporada, las expectativas son altas. La primera temporada, con sus múltiples nominaciones a premios, incluyendo tres nominaciones al Globo de Oro y 25 al Emmy, ha establecido un precedente de éxito y calidad.

Más noticias en EL TIEMPO

'El legado del Diablo': maldiciones, espiritismo y el terror más crudo en HBO Max

Pedro Pascal, Jenna Ortega y todos los actores que presentarán los Premios Emmy

Baby Yoda tendrá su propia película: se alista The Mandalorian & Grogu

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, y contó con la revisión de un periodista y un editor.



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO