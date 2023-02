‘The Last of Us' se ha robado la atención de dos mundos bastante seguidos por las audiencias mundiales: la industria de los videojuegos y las series transmitidas en las diferentes plataformas de entretenimiento. La producción ha sido una de las más vistas en la historia de HBO Max los últimos trece años.



Según reportes de Warner Bros. Discovery, el primer episodio de la adaptación de Craig Mazin del popular videojuego congregó a 4,7 millones de espectadores tanto en su presentación en el canal lineal como en la ‘app’. Así mismo, casi duplicó las cifras de la segunda temporada de ‘Euphoria’, que registró 2,4 millones en enero de 2022.



Así las cosas, esta adaptación del juego de consola diseñado por la programadora Naughty Dog se ha vuelto la nueva sensación mundial del momento, compitiendo con otras plataformas de streaming como Netflix, que logró posicionarse entre las audiencias digitales internacionales con ‘Merlina’.



La producción también tuvo la oportunidad de regalarle a los fans del videojuego escenas en live action literalmente calcadas de lo visto en las consolas.



Se estrenó el pasado 15 de enero de 2023 por la plataforma de streaming HBO Max. Pedro Pascal (Joel) y Bella Ramsey (Ellie). Foto: Cortesía HBO Max

Fanáticos elogiaron escena con revista xxx



Uno de los fragmentos que más ha sido aplaudido por los críticos y los seguidores de la franquicia ha sido el que se pudo observar en el episodio 4, que se estrenó el pasado domingo 5 de febrero, pues retrata, casi que al pie de la letra, el momento en que ‘Ellie’ (Bella Ramsey), personaje principal, encuentra una revista para adultos.

Esto sucede durante el trayecto en que la joven y Joel (Pedro Pascal) se dirigen a buscar a ‘Tommy’. Ambos se encuentran en la camioneta de Bill, aunque la situación se torna un poco incómoda, cuando la adolescente encuentra un magazine de porno gay entre los bolsillos traseros de los asientos.



“Tiene poco texto pero las fotos son una pasada”, dice de manera jocosa ‘Ellie’, quien al ver los detalles del magazine exclama: “¿Cómo podía andar con esa cosa?”.



'Joel', atónito, la mira sin saber qué decir, más aún cuando su compañera, de manera irónica, le cuestiona “por qué la hojas están pegadas?”, no obstante, al darse cuenta de la reacción del hombre esta agrega riendo :”Sólo estoy bromeando. Lo sé”, por lo que decide botar el impreso por la ventana.



Esta particular escena ha llamado mucho la atención porque es fiel a lo que sucedió en el videojuego. Fanáticos no dudaron en grabarla para hacer una comparativa con la cinemática que aparece en la versión ‘gamer’.



#TheLastOfUsHBO Episode 4 VS The Last of Us Game pic.twitter.com/74Kb2vWY3t — DomTheBomb (@DomTheBombYT) February 6, 2023

