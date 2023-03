El episodio número 8 de la serie ‘The Last of Us’ deja en evidencia lo que muchos fans del juego ya conocían: David, quien parece un entregado a sus feligreses, es realmente un caníbal y abusador.

En la serie, este personaje fue profesor de matemáticas. Parece inofensivo y hasta amable con Ellie, la protagonista de la serie, quien en el nuevo capítulo se ve involucrada en la muerte de un miembro de la comunidad religiosa de la cual David es líder.



David logra capturar a Ellie y la intenta convencer para que ella se una a su comunidad. A cambio, dejaría libre a Joel, su protector y el otro protagonista de la historia.



Una escena desencadena las sospechas de abusador y pedófilo de este personaje: toca la mano de Ellie sobre los barrotes (pues ella está retenida por lo sucedido). Mientras lo hace, dice: “Piensa en lo que podemos hacer juntos”.

🦌 EPISODIO 8 🦌#TheLastOfUsHBO



David, un lobo con piel de cordero, ira a la caza de Joel y Ellie junto a sus hombres.



Nuestros protagonistas lo tienen claro, lo darían todo el uno por el otro.



💬 ¿Que te ha parecido? pic.twitter.com/9RWR4XfmDf — Wiki The Last Of Us (@WikiLastOfUsES) March 6, 2023

Ellie no quiere unirse a esta comunidad, pues descubre que los seguidores de este villano, David, son caníbales. Aunque lo hacen para sobrevivir y no todos saben el origen de lo que están comiendo, esto le causa repulsión. David es quien plantea las estrategias para subsistir, así que sí conocía de esa actividad.



David es interpretado por el actor Scott Shepherd.

Shepherd ha actuado en series como ‘The Young Pope’ y películas como ‘El Camino: A Breaking Bad Movie’, una precuela de la reconocida serie Breaking Bad. Las escenas que logra en ‘The Last of Us’ han sido aclamadas por la audiencia por la tensión y el desarrollo del personaje.

