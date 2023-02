The Last of Us lo logró, ya es considerada con una desbordada emocionalidad como la mejor serie del año, y eso que apenas ha pasado un mes de este 2023. Asimismo, ha conseguido romper maldición de que las adaptaciones de un videojuego en una serie o en el cine, siempre terminan cavando su propia tumba

No hay sino que recordar la catástrofe que significó la versión cinematográfica de Mario Bros con Bob Hoskins y John Leguízamo; la de Street Fighter que tuvo hasta a Kilye Minongue tratando de dar un giro a su carrera musical (que terminó en aparatosa caída) o los adefesios de House of the Dead, Alone in the Dark o Far Cry, un trío de producciones llevadas al fracaso por Uwe Boll, conocido como uno de los peores directores de cine, un Ed Wood de nuestros tiempos.

Ante ese panorama, era obvio tener un poco de miedo cuando el año pasado HBO anunció con bombos y platillos el lanzamiento de una serie inspirada en el videojuego The Last of Us, que es considerado como uno de los mejores entre la comunidad de los gamers.



El The Last of Us de las consolas parecía de esas joyas intocables; aunque las primeras imágenes de Pedro Pascal como protagonista y Bella Ramsey, dejaban ver que tal vez las cosas no pintarían tan mal. Pascal tiene una de las pocas ‘historias de amor’ con los fanáticos de Star Wars gracias a su poderoso rol principal en The Mandalorian cuidando (una buena coincidencia) a Grogu, ese ‘pequeño Baby Yoda’ que se robó el corazón de quienes se dejaron seducir por una serie de otra galaxia. Ni que decir de Ramsey, la niña que mostró una fortaleza entrañable en Game of Thrones como Lyanna Mormont, ganando también el aplauso de los seguidores de la épica serie de dragones y reinos en constante lucha. Unidos potenciaron su buena vibra con la audiencia.



Le da contexto: HBO: Llega la serie 'The Last of Us', donde el apocalipsis ya no es un juego

Todo fue encajando con la aparición de Craig Mazin, el hombre que retrató de manera impecable el horror y la destrucción con la miniserie Chernobyl y tenía la sensibilidad justa para pasar de un accidente en una planta nuclear a contar la pesadilla de unos hongos que convierten a las personas en una especie de criaturas hambrientas, que van infectando a quien aparezca a su paso.

Bella Ramsey y Pedro Pascal han conseguido una química muy poderosa en este relato apocalíptico. Foto: HBO

El guionista del videojuego, Neil Druckmann, también hizo parte de la aventura de Joel (interpretado por Pascal), un hombre que perdió a su hija cuando comenzó la infección mundial y parece tener una nueva oportunidad, una redención, cuando años después debe llevar a una adolescente llamada Ellie (Ramsey), que parece no sufrir los síntomas al ser mordida por uno de los infectados.Un halo de esperanza, como el que han sentido -hasta ahora- esos fanáticos del caos y la destrucción que terminaron desilusionados al ser testigos de la decadencia de series como The Walking Dead (con los ya confiables y predecibles zombis).

Videojuegos, consolas y una vuelta de tuerca

The Last of Us también ha sido capaz de hacer algo arriesgado, desmarcarse un poco de la narrativa del videojuego. En sus dos primeros episodios esbozó algunos trazos visuales que recordaban o referenciaban la estética de la consola. Los puristas del control y el juego como tal se sorprendieron con esos toques de fidelidad. Hay espacios, explosiones, detalles finos que el gamer puede identificar en la nueva narrativa. Pero la serie no se roba el nombre del videojuego para contar otra cosa, respeta el ambiente, el tono y la tensión que revela la pareja protagonista. Ya ganada la confianza, Mazin y Druckman llevan la historia a otros terrenos, algo que han agradecido quienes no han jugado nunca en un Playstation.

El arranque de su primer episodio mostraba a unos científicos debatiendo en televisión (algo que no hace parte de la fuente original) sobre los Cordyceps, un hongos que podrían ser capaces de infectar a la humanidad y destruirla. En el 2003 la pesadilla se hace realidad y el descontrol de seres sin alma y ansias de sangre se multiplican sin cesar.

El episodio inicial es un aterrador viaje al infierno de un nuevo mundo. Joel pasa de una vida común a perder a quien más quiere y con el paso del tiempo la gente vive en un estado fascista alejados de las criaturas que rondan por lo que una vez fueron grandes ciudades, mientras que su nuevo sistema de vida revela más violencia, corrupción e injusticia. ¿Somos peores que las criaturas infectadas?... En realidad, sí.



Puede leer: ‘The last of Us’: la actriz Bella Ramsey se declaró de género fluido

En 'The Last of Us' el mundo es un infierno de infectados y revoluciones ante una realidad cada vez menos optimista.

Foto: HBO

En el segundo capítulo, juega de nuevo un salto en el tiempo (antes de la de infección) revelando el pesimismo a un nivel estratosférico y el posible origen de la infección en Tailandia. “Lo que hay que hacer es bombardear todo”, dice una científica que es convocada por las autoridades de ese país, antes de pedirles que la dejen ir a su casa a acompañar a su familia. Esos momentos de drama, con el viaje de Joel y Ellie en el presente de la serie, le dan un toque de profundidad a todo el relato.

Infectados, muerte y ternura

En su recorrido, los protagonistas sufren una gran pérdida y enfrentan a criaturas mutantes que no logran ser neutralizadas tan rápidamente por las balas. La amargura de Joel se nota sin mayores excesos, pero a la vez se equilibra gracias a la energía irreverente y hasta divertida de Ellie, quien vive la experiencia de ver un

escenario de destrucción que no conocía. Ella nunca había pasado de los muros del nuevo mundo en que creció.

Una pareja dispareja en un mundo en llamas tiene que seguir un doloroso recorrido hacia la esperanza. Foto: HBO MAX

El ‘juego’ de The Last of Us no consiste en matar la mayor cantidad de infectados posibles. Su evolución no solo se mide en los obstáculos que se tienen que superar, en realidad es una radiografía de emociones que se teje muy bien y que explota con momentos de acción y terror. Otro punto a favor de ese reconocimiento como lo mejor del año.

Un concepto que se afianza con la emisión del tercer episodio, que da un salto más ambicioso. Y centra su historia en un personaje secundario en el videojuego, y consigue uno de capítulos más emocionales hasta ahora. Bill es un fanático de la idea del fin de la humanidad y se ha preparado para eso, así que cuando todo se va al infierno y las autoridades toman la peor decisión para tratar de frenar los contagios, él sale de su sótano lleno de armas y comida enlatada para tomar control del pueblo donde vive.



Otro tema: Así se hizo el impactante documental de Pamela Anderson para Netflix

Solo consigue mantener un poco de dignidad y con ingenio se da la gran vida, mientras los evacuados reciben el peor antídoto por parte de sus supuestos salvadores. Todo cambia con la aparición de otro hombre y el paso de la compañía a algo más profundo. El solitario tiene que ceder terreno, pero encuentra una razón de peso por la cual seguir viviendo.

Nick Ofermann consigue una de sus mejores actuaciones con el papel de Billy. Foto: HBO Max

No todo está acabado, a pesar de que el paso del tiempo siempre destruye todo lo representa un brillo de esperanza. Joel y Ellie apenas aparecen, para concluir un drama, que hizo llorar a más de uno y que ya es considerado como uno de los episodios más impactantes del año.

Nadie esperaba ese ‘baño de ternura’ en The Last of Us, que en tres episodios ha arrodillado a la crítica a sus pies y que tiene en ascuas a una audiencia que espera que le siga dando más sorpresas. Hasta ahora ha cumplido el objetivo; ya tiene luz verde de HBO para una segunda temporada y todavía siete episodios más (los domingos en el canal y en HBO Max) para afianzar el título de lo mejor de un 2023 que apenas lleva un mes de vida.

The Last of Us tiene todo para seguir haciendo historia y recordar que no todo está perdido, ni siquiera en el mundo de las adaptaciones de los videojuegos.

