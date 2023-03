La serie de HBO se convirtió en un fenómeno. Fue aplaudida, criticada y seguida de manera religiosa por miles de fanáticos en todo el mundo. Sin embargo, hay que destacar el impacto que tuvo en Lationamérica.

La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EEUU dependiendo el uno del otro para sobrevivir.



Solo para dar un ejemplo, el capítulo final de la primera temporada de este drama apocalíptico, emitido el domingo, contó con 8,2 millones de espectadores en HBO Max y transmisiones lineales, según la compañía de análisis de audiencias Nielsen y datos propios de Warner.

Además, ha logrado un promedio de 30,4 millones de espectadores en sus primeros seis episodios, con el capítulo inicial acercándose a los 40 millones en Estados Unidos.



Pedro Pascal y Bella Ramsey consiguieron una química impresionante en The Last of Us. Foto: HBO Max

Fuera del circuito estadounidense, 'The last of us' es ahora el programa más visto en la historia de HBO Max en Europa y América Latina, aseguró la compañía. El drama debutó ante 4,7 millones de espectadores en enero y ha mostrado un crecimiento constante a lo largo de su primera temporada a pesar de la mayor competencia de transmisiones deportivas en vivo y transmisiones de premios, señaló Warner en un comunicado.

La audiencia final del pasado domingo por la noche marcó un aumento del 75% en la visualización nocturna del debut en comparación con el estreno de la serie.

La dupla de Ramsey y Pascal cierra de manera magistral una relación honesta, paternal y brutal por el contexto en que crece. La adaptación del videojuego (para quienes se lo saben de memoria) consiguió lo que casi nunca se logra: respetar la esencia de la fuente original.



