La serie de los cocreadores Craig Mazin, ganador de un Emmy por Chernobyl, de HBO, y Neil Druckmann, creador y guionista de la galardonada franquicia de videojuegos, 'The Last of Us' es el fenómeno televisivo del momento.



En Latinoamérica ha superado a otras grandes apuestas de HBO como 'La casa del dragón' y 'Euphoria'.



También ha sido un suceso en redes sociales a nivel mundial y sus tres episodios han sido tendencia mundial en Twitter durante su estreno.

Bella Ramsey interpreta a Ellie, la protagonista de la serie. Foto: Cortesía HBO Max

Los nuevos episodios de la serie se estrenan los domingos en la noche.



Los fans también pueden sintonizar 'The Last of Us Podcast', el podcast oficial de la serie en el que Troy Baker, que interpreta a Joel en el videojuego, se sienta con los creadores de la serie Craig Mazin y Neil Druckmann para profundizar en cada episodio.



El elenco incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy, Anna Torv como Tess, Nico Parker como Sarah, Murray Bartlett como Frank, Nick Offerman como Bill, Melanie Lynskey como Kathleen, Storm Reid como Riley, Merle Dandridge como Marlene.



El cuarto capítulo de 'The Last of Us' (1x04) se estrenará el domingo 5 de febrero de 2023 por la plataforma de streaming HBO Max y por el canal pago de HBO.



Se llama 'Please Hold My Hand' (Por favor, toma mi mano) y está bajo la dirección de Jeremy Webb.

Confirman segunda temporada de 'The Last of Us'

Una escena del drama televisivo postapocalíptico de HBO The Last of Us que muestra un cuerpo consumido por hongos Cordyceps Foto: HBO/WARNER MEDIA/LIANE HENTSCHER

Tras el éxito obtenido a nivel mundial, tanto en críticas como con los fans, el drama original de HBO 'The Last of Us' ha sido renovado para una segunda temporada



"Me siento humilde, honrado y francamente muy emocionado de que tanta gente haya sintonizado y conectado con nuestra narración del viaje de Joel y Ellie. La colaboración con Craig Mazin, nuestro increíble reparto y equipo, y HBO superó mis ya altas expectativas", dijo Neil Druckmann, productor ejecutivo de la serie.



"¡Ahora tenemos el absoluto placer de poder hacerlo de nuevo con la segunda temporada! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!".



"Estoy muy agradecido con Neil Druckmann y a HBO por nuestra colaboración, y lo estoy aún más con las millones de personas que nos han acompañado en este viaje", añadió Craig Mazin.



"La audiencia nos ha dado la oportunidad de continuar, y como fan de los personajes y el mundo que Neil y Naughty Dog crearon, no podría estar más preparado para sumergirme en esta historia de nuevo".



La serie cuenta lo que sucede veinte años después de que la civilización moderna fuera destruida. Joel (Pedro Pascal), un experimentado superviviente, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey) -una niña de 14 años- de una opresiva zona de cuarentena.



Lo que comienza como un pequeño trabajo, pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar EE.UU. dependiendo el uno del otro para sobrevivir.

