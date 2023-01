Pedro Pascal no puede ocultar esa mirada que parece una mezcla de preocupación y al mismo tiempo de cierta ternura contenida. Una característica que evidenció como un guerrero espacial en The Mandalorian y que ahora reaparece ante el panorama de un mundo apocalíptico y con una humanidad cazadora, con una infección cerebral que la hace casi zombi, en la serie The Last of Us, una de las apuestas más importantes con la que HBO comienza el 2023 y el escenario para que el actor chileno confirme una nueva batalla contra las adversidades, una lucha por la supervivencia y el riesgo de encarar una trama inspirada en el famoso videojuego homónimo. La expectativa en cuanto a los niveles de producción es muy alta.

Un mundo destruido, un virus, mutaciones, una sociedad que se canibaliza en muchos sentidos y un desorden mundial lleno de muerte configuran el escenario de esta producción en la que Pascal regresa a su rol de antihéroe protector en el papel de Joel, un hombre que como muchos ha perdido la esperanza mientras el virus sigue robándose la poca humanidad que queda entre los que siguen respirando ese caos.

Como suele suceder en un panorama tan siniestro, aparece un pequeño brillo de esperanza representado en Ellie (Bella Ramsey). El dolor de un hombre y la ilusión de una cura a ese destino infernal por parte de la joven contrastan con las heridas profundas de Joel; pero la trama los une en un viaje que les cambiará la vida y los enfrentará a la muerte todo el tiempo, como en la consola y en los retos que creó Neil Druckmann y que ahora ayuda a llevar a otras pantallas. La serie estrena el domingo 15 de enero su primer episodio, a las 8 p. m., en HBO y en HBO Max.



“Hay una idea que siempre me movió y fue la de que en una revolución, en un conflicto, la civilización puede reconstruirse o renacer, y cuando pensamos en el desarrollo de una serie a partir del videojuego buscaba honrar las experiencias y los conflictos, más allá de jugar o afrontar retos”, comenta Druckmann en una charla vía Zoom con EL TIEMPO.

Por eso, este fanático del cine de terror de zombis al que una vez un profesor le puso en el colegio la tarea de crear un concepto para un videojuego basándose en el filme La noche de los muertos vivientes (posiblemente esa sería la raíz de su producto estrella entre los gamers), decidió confiar en el guionista y productor Craig Mazin, quien sabe muy bien el tono que debe tener una historia de acción y drama en un contexto rompiéndose en pedazos.



Mazin fue el artífice de la miniserie Chernobyl, acerca de un accidente de una planta nuclear rusa que puso al mundo en peligro, dando paso a una trama de tensión enfocada en las historias de quienes de alguna manera estaban ligados a esa estructura de muerte y energía atómica.

“Yo también quería contar lo que estaba pasando con Joel y Ellie, sus frustraciones, traumas y decisiones dolorosas”, recalcó Manzin en la misma charla con este diario.

The Last of Us es una propuesta de grandes proporciones que no teme reconstruir las huellas de la b que ha dejado el virus y que no tiembla a la hora de explorar el terror que se vive todo el tiempo.

Una redención posible

El reto de Pedro Pascal, Bella Ramsey y todo el elenco de la serie es, precisamente, conseguir llevar al espectador a otros terrenos menos explosivos o sangrientos en la forma (que se ven frente a las cámaras) y que sintiera una tensión profunda y hasta dolorosa, pero a la vez una idea de que es factible la redención.

Podíamos explorar la humanidad de esta gente que vive en ese mundo, realmente en el videojuego no tienes la oportunidad de analizar las motivaciones de los personajes al afrontar un peligro. FACEBOOK

“Teníamos una impresionante experiencia del juego como tal y lo cierto es que la violencia que ofrecía era un elemento que era importante en la adaptación, pero a la par teníamos a nuestro favor que podíamos explorar la humanidad de esta gente que vive en ese mundo, realmente en el videojuego no tienes la oportunidad de analizar las motivaciones de los personajes al afrontar un peligro de las dimensiones que le plantea la experiencia virtual”, explica el creador.

“Nosotros sí lo pudimos analizar y encontramos que en esa dinámica no había unos buenos y otros malos, realmente ese ejercicio fue muy emocionante”, recalca Manzin.

Cuando Pedro Pascal llegó a uno de los sets de The Last of Us se quedó con la boca abierta al ver la magnitud de la locación y la representación alcanzada para arrastrarlo a un apocalipsis ficticio.

“Estaba feliz por regresar a HBO (él encarnó a Oberyn Martell en Game of Thrones) e interpretar a este hombre un poco reacio a asumir la responsabilidad de proteger a Ellie, pero creo que nunca había sido parte de algo tan deslumbrante, con un impactante diseño donde encontré ríos de verdad, donde corrimos entre praderas de verdad, praderas, fuego verdadero y monstruos infectados muy verosímiles, gracias a un gran trabajo de sus intérpretes y un maquillaje brutal, que me hizo capaz de interpretar a Joel como un hombre con unas capas emocionales y psicológicas muy definidas”, explicó.

Bella Ramsey, que hizo el memorable papel de la pequeña pero guerrera Lyanna Mormont en Game of Thrones, nunca se cruzó con Pedro Pascal en ese rodaje.

“La primera vez que nos vimos fue en The Last of Us, y me emocioné porque generamos una química que fue creciendo y con un tono paternal que enriqueció todo el arco”, dijo la actriz.

“Esta producción es muy impactante y profundamente emocional, con Pedro gastamos mucho tiempo y esfuerzo para forjar una relación paternal muy especial”, aseguró.“The Last of Us es un escapismo físico con ambientes reales como lo hice alguna vez en Colombia (con Narcos, por ejemplo), ellos pusieron ladrillo a ladrillo de ciudades enteras para representar los espacios.

Facebook Twitter Linkedin

Era algo increíble”, recordó Pascal acerca de esta experiencia inmersiva en la que el actor tiene un viaje de redescubrimiento mientras acaba con infectados que parecen salidos del infierno.



“Conocía el videojuego y rápidamente me acerqué a él. Recuerdo que llamé a mi hermana y le conté acerca del proyecto, y mis sobrinos se dieron cuenta de todo y se volvieron locos. Ahí entendí el poder que tiene en el público más joven”, finaliza Pedro Pascal, reconociendo que tiene mucha emoción de que se evidencien otros matices y un potencial superior de la serie.

