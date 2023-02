Los seguidores de la adaptación de HBO del videojuego The Last of Us se están preguntando cuando se estrena el capítulo 6.

La inquietud es más que válida debido a que el capítulo 5 se puso al aire dos días antes de lo habitual, el sábado de la semana pasada, debido al Super Bowl.

En Colombia, el sexto capítulo de The Last of Us, que se llama "Kin", se podrá ver este domingo por la señal de HBO y la plataforma HBO Max a partir de las 9:00 p.m.



A la misma hora de nuestro país, el esperado sexto capítulo se podrá ver en Perú, Ecuador y Panamá.



En Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y San Pablo), se podrá ver a las 10:00 p.m.



Por su parte, en México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua se podrá ver a las 8:00 p.m.



En España, el capítulo 6 podrá verse en streaming en HBO Max a partir de las 09:00 de mañana lunes 20 de febrero.



Según el portal Diez minutos, con base en el trailer lanzado para el episodio 6, "al parecer Joel y Ellie finalmente llegarán a Wyoming esta semana. Joel tiene un emotivo reencuentro con su hermano Tommy en un asentamiento cubierto de nieve que parece tener electricidad. En los juegos en los que se basa la serie, este asentamiento se encuentra en Jackson, Wyoming, cerca de una presa hidroeléctrica, y se convierte en un refugio seguro para Joel y Ellie a lo largo de los juegos".

