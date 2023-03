Bella Ramsey lo había advertido: el último episodio de la primera temporada iba a dividir a los fanáticos de la serie ‘The Last of Us’. Tenía razón en el sentido de que se trataba de un cierre que deja muchas preguntas y que expone la condición humana, las decisiones radicales y posiblemente egoístas de su compañero y protector Joel (un cada vez más impresionante Pedro Pascal).

La dupla de Ramsey y Pascal cierra de manera magistral una relación honesta, paternal y brutal por el contexto en que crece. La adaptación del videojuego (para quienes se lo saben de memoria) consiguió lo que casi nunca se logra: respetar la esencia de la fuente original y alimentar la nueva trama con licencias que no se sienten forzadas ni fuera de lugar.



Bella Ramsey sufre una transformación emocional en el último episodio.

Sin dar spoilers, cabe decir que muchos diálogos se respetaron al pie de la letra, pero también hubo frases que acentuaron el gran conflicto que rodea a estos supervivientes de una infección aterradora.

La pérdida, la redención, la mentira y la necesidad de creer que se puede ser feliz por encima de un beneficio global o un bien común, se asoman en esta parte de la narrativa causando sorpresa, pero a la vez llevando al espectador a justificar ciertas acciones y sacrificios.

Se insiste en que Bella ha perdido un poco ese brillo de irreverencia ante acontecimientos traumáticos; Joel parece haber arrancado un poco esa herida profunda por la pérdida de su hija, al tener una nueva razón para vivir al lado de una niña inmune a la infección que ha diezmado al mundo.

El panorama parece esperanzador, mientras se revive el origen de la protagonista y se exalta ese vínculo paternal que bien podría tener como frase: ‘yo mataría por mis hijos’.

Las conversaciones de cierre son impresionantes y no son exageradas. La evolución de la química entre Joel y Elliela ha llegado a un punto muy alto, pero hay espacio para que ambos traten de acomodarse a una realidad más cruda. Pero esa esperanza cambia de rumbo, el destino o la meta apenas comienza, a pesar de una sombra de duda y una buena cantidad de muertos que dejó el episodio.



Triunfos y temores

The Last of Us cumplió con las expectativas, evolucionó hasta crear una conexión entre los que saben de su universo por las consolas y los que la descubrieron como serie. Las actuaciones de Pascal y Ramsey fueron las indicadas y el nivel de empatía de la audiencia con ellos creció exponencialmente.

Sin embargo hay un temor creciente de que esa conexión pueda ser fracturada en la segunda temporada (que ya tiene luz verde y que el propio Pascal dio a entender que podría llegar más rápido de lo que se cree). También ronda la idea de un giro tan radical y un sacrificio que nadie querría asumir.

Pedro Pascal en The Last of Us

Pero la realidad es que el final de la primera temporada de The Last of Us revela algo atroz y muy doloroso para la construcción de esa idea de 'padre e hija'. Es verdad que la audiencia se aferra a cualquier destello de justificación para asimilar lo que ha pasado y dar una valoración heroica a un acto del egoísmo más puro, pero se puede decir que hay una transformación dramática en Joel cambia, mientras Ellie tiene la sensación que hay algo que no está claro en esta parte de su travesía.

El mejor ejemplo de esperanza (por encima de la inmunidad de la niña) se desdibuja en un mundo que no deja de hundirse y recuerda que tomar la decisión correcta es un desafío y, a veces, una cruel fantasía.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

